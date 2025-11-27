Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Compararon a Aida Victoria Merlano con Anitta por tener tantos novios, así reaccionó

La influenciadora Aida Victoria Merlano reaccionó luego de que la criticaran por sus relaciones amorosas.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Aida Victoria Merlano es comparada con Anitta
Aida Victoria Merlano reacciona a fuerte comentario/Canal RCN/AFP: STEFANO RELLANDINI

La influenciadora Aida Victoria Merlano respondió a quienes la han criticado por sus relaciones amorosas.

¿Qué le dijeron a Aida Victoria Merlano sobre sus relaciones sentimentales?

La creadora de contenido recibió un mensaje en sus redes sociales donde la compararon con la cantante Anitta, quien ha sido muy abierta con sus relaciones amorosas.

Aida Victoria Merlano es comparada con Anitta

"Nena tú qué?, ¿le estás montando competencia a Anitta a ver cuál tiene más novios? ya te da para escribir un libro", le escribieron.

Dicho mensaje la barranquillera decidió compartirlo en sus redes sociales, donde suma millones de fanáticos, y posteriormente reaccionó al respecto.

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano tras ser comparada con Anitta?

La creadora de contenido tomó la situación con humor y decidió compartir una imagen como si fuera una portada de un libro y con sarcasmo agregó: "Ebook disponible el 14 de diciembre. Los amores de Victoria".

Aida victoria merlano respondio a criticas por sus novios

Tras su revelación, logró miles de reacciones de sus fanáticos que señalaron que le iría muy bien en ventas con su publicación, otros le pidieron que hiciera dicha broma realidad, mientras que otros no dudaron en seguirla criticando.

¿Quién es la nueva pareja de Aida Victoria Merlano?

La barranquillera se encuentra en una relación con el empresario Felipe Zapata, a quien no ha querido exponer en sus redes sociales, como solía hacerlo con sus anteriores noviazgos.

Muchos la han cuestionado sobre su nueva relación, tildándola de apresurada, pues solo hace pocos meses que se separó de Juan David Tejada, con quien tuvo a su hijo Emiliano, a quien dio a luz a finales de julio.

Algunos internautas la han apoyando con sus decisiones y la han defendido de los comentarios malintencionados de algunos que la juzgan por su vida sentimental.

Por ahora, Aida Victoria Merlano sigue disfrutando de su relación y de su maternidad con su pequeño, a quien cada vez que muestra acapara todas las miradas de sus admiradores que no paran de elogiarlo y destacar su ternura.

Asimismo, la influenciadora sigue entreteniendo a sus seguidores con sus diferentes proyectos en redes sociales, donde tiene la atención de millones de fanáticos.

