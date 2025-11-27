Hermana de Alejandra Ávila se pronunció sobre lo últimos días de la actriz con Raúl Ocampo

Jackeline Osorio, hermana de Alejandra Villafañe, narró cómo fueron para ella los últimos días de la actriz, quien falleció a causa de un cáncer.

¿Qué dijo la hermana de Alejandra Villafañe sobre los últimos días de vida de la actriz?

La mujer relató el gran ser humano que era la actriz y la cantidad de cosas que le enseñó, pese a sus 10 años de diferencia.

Destacó que fueron cinco meses desde que les contó que le habían diagnosticado cáncer, los cuales fueron bastante difíciles para la familia.

Según señaló la única persona que estuvo al lado de la actriz cuidándola todo el tiempo fue su mamá Edilia Osorio.

"Ella fue la cuidadora de mi hermana, ella se responsabilizó del cuidado de Aleja desde el principio. Al única que durmió y le tocó tan duro fue a mi mamá", dijo.

Explicó que una de las cosas que más le duele es no haberla podido acompañar en ese proceso como lo hizo el resto de su vida, pues el trabajo que tenía en ese momento no le permitía estar al pendiente de ella debido a que ella vivía en Cali y Alejandra no quería moverse de Bogotá para poder estar cerca del actor Raúl Ocampo.

Indicó que pudo estar presente en los últimos momentos de vida de Alejandra y fue bastante difícil para ella escuchar los gritos y todo lo que surgió alrededor del lamentable fallecimiento de la actriz.

¿Qué dijo la hermana de Alejandra Villafañe sobre Raúl Ocampo?

Jackeline Osorio mencionó que no tenía mucho por decir sobre el actor por respeto y amor a la actriz, destacando el gran amor que sentían entre ellos.

"Sé lo importante que era para ella su pareja, ella lo amaba con toda su alma (...) solo puedo decir que él se entienda con Dios", agregó.

Tras sus declaraciones, los fanáticos de la actriz recordaron la dolorosa partida de Alejandra Villafañe, cuyo deceso ya cumple dos años, y no dudaron en seguir enviando sus condolencias a la familia y palabras de agradecimiento por el legado que dejó.