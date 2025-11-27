Taliana Vargas replica en video su icónica 'Talivuelta' de Miss Universo 2008 y causa sensación

En vista del auge que está generando Miss Universo, el nombre de la exreina de belleza Taliana Vargas llamó el interés porque resulta que apareció en un reciente video en el que recordó cuando representó a todos los colombianos en el certamen de belleza más importante del mundo en el año 2008.

Ya pasaron considerables años desde que Taliana Vargas estuvo en Miss Universo 2008 y por poco se lleva la corona, ya que cabe recordar que fue la primera finalista del concurso (virreina).

¿Cómo Taliana Vargas recordó y replicó su famosa 'Talivuelta' de Miss Universo?

Los colombianos recuerdan la participación de Taliana como si fuese ayer, le suelen decir que su trabajo fue ejemplar y, además, recuerdan el vestido que usó porque era diferente.

Pues bien, resulta que Taliana Vargas fue sorprendida por un creador de contenido, quien es su seguidor, y le pidió que replicara la famosa 'Talivuelta' que hizo cuando desfiló con su traje de gala en Miss Universo 2008.

"Es que yo ni me acuerdo, eso fue hace mucho tiempo", expresó entre risas la exreina de belleza.

Taliana Vargas representó a Colombia en Miss Universo 2008 | Foto Eugene Gologursky / AFP.

Luego de esto, le mostraron el video de cuando hizo la popular vuelta y lo intentó. En efecto, los internautas quedaron enamorados con el carisma de Taliana Vargas, quien demostró que lo que se aprende nunca se olvida y aunque ya no es reina, fue calificada como "icónica".

Este es el video de Taliana Vargas haciendo la 'Talivuelta' de Miss Universo:

¿Qué reacciones generó Taliana Vargas tras recordar su participación en Miss Universo 2008?

Taliana Vargas es de las exreinas más queridas por los colombianos, así que el video fue inundado por comentarios positivos y llenos de halagos. Aparte de que los usuarios digitales escribieron que la modelo es inolvidable, también recalcaron que nadie la ha podido superar.

En la misma vertiente, se interpretan palabras como: "La Talivuelta es un verdadero patrimonio de la humanidad", "Por siempre la icónica Talivuelta", "¿Cómo te superamos?, nuestro primer amor", "Fue el primer Miss Universo que vi y jamás olvidaremos la Talivuelta", se lee en Instagram.

Actualmente, Taliana Vargas es la primera dama de Cali, ya que es la esposa del alcalde de dicha ciudad. Es reconocida por su activismo social asumiendo este rol.