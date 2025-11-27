Juliana Casali, aspirante a La casa de los famosos, recordó un momento difícil de su vida

JJuliana Casali, aspirante a La casa de los famosos 3, recordó un momento complejo de su vida. La locutora explicó que su llegada a Colombia estuvo ligada a una situación familiar difícil. En una entrevista con Buen día, Colombia, relató cómo se dio el traslado desde Argentina y el impacto que tuvo en su entorno.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Reconocida vidente hizo angustiante predicción sobre Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala

¿Por qué Juliana Casali se vino a vivir a Colombia?

Cuando Casali tenía 21 años, su familia dejó Buenos Aires en medio de una crisis económica. Contó que en 2003 el cambio entre el peso argentino y el dólar modificó todas las condiciones financieras: lo que antes era un compromiso crediticio asumible, se convirtió en una deuda multiplicada.

Casali dejó Buenos Aires en medio de una crisis económica / (Foto del Canal RCN)

Relató que su familia “se quedó sin un peso” después de perder su vivienda en un remate. La situación coincidió con el aumento del valor del dólar, lo que volvió insostenibles los pagos ligados a créditos sujetos a moneda extranjera. Ante ese escenario, sus padres decidieron venir a Colombia.

Casali compartió que su vínculo con Colombia no comenzó con el viaje de 2003. Explicó que su abuelo, también argentino, llegó años atrás a Bucaramanga y conoció a una mujer local que más tarde se convertiría en su abuela. A partir de esa historia familiar surgió la mezcla colombo-argentina que, según ella, marcó su identidad.

Artículos relacionados Eugenio Derbez Murió expareja de Eugenio Derbez y mamá de Aislnn Derbez; esto se sabe

¿Juliana Casali trabajó en la radio?

Después de su llegada, Casali comenzó a estudiar publicidad en la universidad, tratando de estabilizar su vida en un nuevo país. En ese mismo periodo, asumió distintos trabajos para apoyar su economía y continuar con sus estudios. Uno de esos espacios fue el restaurante de Carlos Vives, donde desarrolló el rol de mesera.

Casali recordó un momento que calificó como determinante: la invitación para grabar voces en off destinadas a las eliminatorias del Mundial 2010. La propuesta llegó alrededor de 2008, cuando aún era estudiante. Al llegar a las instalaciones de La Mega fue presentada en el programa El Mañanero.

Juliana Casali grabó las voces en off de las eliminatorias del Mundial 2010 / (Foto del Canal RCN)

Según su relato, el equipo —integrado en ese momento por Mauro Quintero, Alexander Pinilla y Eduard Muriel— la invitó a participar en vivo. Le pidieron leer noticias y comentar temas deportivos, entre ellos la dirección técnica de Diego Maradona en la selección de Argentina, un asunto que entonces generaba debate entre fanáticos.

A medida que el equipo la incluía en conversaciones, fue ganando confianza y continuidad. Casali terminó vinculada por ocho años al programa, un ciclo que describió como “maravilloso” en términos de aprendizaje profesional.

Artículos relacionados Producciones RCN HOY gran estreno de La Sustituta: el thriller del Canal RCN que promete secretos y giros inesperados

¿Juliana Casali estará en La casa de los famosos 3?

La argentina de 39 años, nacida en Buenos Aires, ha establecido una comunidad de 98.7 mil seguidores con su usuario @soyjulianacasali. En redes destacan que su estilo reflexivo y honesto, podría ser una opción llamativa para aportar contenido al reality.

Destacó que lleva un tiempo considerable sin pareja y señaló que, si en el reality llega a conocer a alguien que le genere interés, permitirá que el momento fluya. También afirmó que su participación estaría marcada por su energía y dinamismo, pues uno de sus objetivos es lograr que “no se queden dormidos todos”.



Como parte del sexto grupo de aspirantes a La casa de los famosos, Juliana Casali ya genera conversación entre quienes siguen el formato. Si tienes clara tu favorita y deseas apoyar su proceso, puedes participar con tu voto dentro a través de lacasadelosfamososcolombia.com

Podrás apoyar a tu participante cada cuatro horas. Las votaciones estarán disponibles hasta las 4:00 p.m del 30 de noviembre.