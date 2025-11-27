Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Shakira causa sensación al bailar y crear coreografía de su canción en Zootopia 2: "Happy"

Shakira sorprende con su baile y su nueva coreografía de su canción en Zootopia 2 junto a sus bailarinas del tour.

Paola Canastero Prieto
Shakira crea coreografía a ritmo de su canción para Zootopia 2
Shakira deslumbra al crear nueva coreografía de su canción en Zootopia 2

La cantante barranquillera Shakira sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al mostrar que creó una coreografía de su canción incluida en la nueva película de Disney, Zootopia 2.

¿Shakira crea nueva coreografía de su canción para Zootopia 2?

La intérprete de ‘pies descalzos’ compartió un emotivo video en su cuenta personal donde suma más de 94 millones de seguidores un emocionante momentos en el que se le ve bailando junto con dos bailarinas.

En el clip, la barranquillera, junto a dos bailarinas, baila al ritmo de la canción que forma parte de la nueva película. Se trata de las mismas bailarinas que la acompañan en su exitoso tour mundial ‘Las mujeres ya no lloran’.

Aunque Shakira ya había participado en la primera versión de Zootopia, en esta nueva entrega sorprendió que sus dos hijos también participaron, dándole voz a unos pequeños animales, así lo dio a conocer durante la premiere.

Shakira crea coreografía a ritmo de su canción para Zootopia 2
Shakira deslumbra al crear nueva coreografía de su canción en Zootopia 2

Shakira quiso compartir esta publicación junto con un emotivo mensaje, mostrando lo feliz que está por participar en esta nueva entrega del film y dando la bienvenida oficial a que los espectadores ya pueden disfrutarla en las salas de cine.

“¡¡¡Feliz día del lanzamiento de #Zootopia2!!!” escribió, acompañando el mensaje con corazones rojos.

 

¿Cómo reaccionaron los internautas a la coreografía de Shakira para Zootopia 2?

La publicación de Shakira rápidamente se llenó de ‘me gustas’ y cientos de comentarios en los que muchos usuarios elogiaron los movimientos de la barranquillera juntos con sus dos bailarinas.

Mientras algunos le pedían que hiciera este baile en TikTok para que se volviera un trend viral, otros se enfocaron en que querían ver esta misma coreografía en los premios Oscar, y es que hace un tiempo se empezó a rumorear que la artista colombiana podría estar en estos importantes premios tras su participación en la película de Disney.

“Te veremos bailando esa en el Óscar”, dijo una internauta.

Y es que, además, no es la única colombiana que participa en la película; también lo hizo la influencer Luisa Fernanda W, quien le dio voz a un icónico personaje, la oficial en esta historia de una metrópoli con animales.

Shakira deslumbra al crear nueva coreografía de su canción en Zootopia 2
Shakira deslumbra al crear nueva coreografía de su canción en Zootopia 2
