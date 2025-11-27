Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Ryan Castro recordó sus inicios como un joven soñador de barrio

Ryan Castro sorprendió al dedicar un mensaje de agradecimiento por el impacto que ha tenido la gira “Sendé” en su vida y su carrera.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Ryan Castro está en la gira de su segundo álbum.
Ryan Castro está en la gira de su segundo álbum "Sendé". (Foto Ethan Miller/AFP)

Ryan Castro está disfrutando un momento emocionante de su vida profesional, donde abrió su corazón para hablar del impacto que tuvo su nuevo álbum “Sendé”, razón por la que se tomó el momento para dedicarle algunas palabras a quienes apoyan su proceso y escuchan su música.

Artículos relacionados

¿Cómo ha vivido Ryan Castro su experiencia en la gira del álbum “Sendé”?

Su álbum no solo logró posicionarse en plataformas de streaming, sino que se ha convertido en tendencia en redes sociales, en especial TikTok, donde algunas de sus seguidoras piden nuevas canciones dedicadas a ellas.

 

Ryan ha dicho que cada que sube a un escenario revive la emoción de cuando daba sus primeros pasos como cantante en la ciudad de Medellín, pero ahora con la sorpresa de que su música traspasa varias fronteras internacionales.

Artículos relacionados

¿Qué significa este punto de su carrera para Ryan Castro?

En su mensaje expresó que todavía le cuesta asimilar todo lo que está viviendo, pues nunca imaginó que ese joven que componía en su barrio y vendía chocolatinas en los buses de la ciudad de Medellín, llegaría a mover audiencias internacionales.

Ryan Castro recordó sus inicios y compartió un mensaje lleno de gratitud por todo lo que ha logrado.
Ryan Castro recordó sus inicios y compartió un mensaje lleno de gratitud por todo lo que ha logrado. (Foto AFP / Theo Wargo)

Y dejó claro que su crecimiento no ha sido fruto de la suerte, sino de esfuerzo y constancia, algo que no le debe a nadie y que ha ido viviendo en compañía de las personas que han demostrado su cariño más allá del interés económico y su reconocimiento.

Artículos relacionados

¿A quién le agradece Ryan Castro en este nuevo capítulo?

También aprovechó para enviarle un mensaje a las personas que considera son parte de su carrera, y que valora profundamente, pues han sostenido su estabilidad mental y emocional en diferentes momentos cruciales, especialmente en una industria tan complicada como la musical.

Ryan Castro agradece por el apoyo
Ryan Castro agradeció el apoyo de su público y confesó que aún no cree lo que vive con su gira “Sendé”. (Foto: Theo Wargo/Getty Images for Roc Nation/AFP)

Finalmente expresó que, aunque se encuentra en un punto muy alto de su carrera, es el momento perfecto para dar paso a nuevos proyectos, no solo musicales, sino de alto impacto que le permitan compartir la música con más personas y retribuir un poco de su éxito y sus bendiciones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Shakira crea coreografía a ritmo de su canción para Zootopia 2 Shakira

Shakira causa sensación al bailar y crear coreografía de su canción en Zootopia 2: “Happy”

Shakira sorprende con su baile y su nueva coreografía de su canción en Zootopia 2 junto a sus bailarinas del tour.

Melendi regresa a Colombia Talento internacional

Así celebró Melendi sus 20 años de carrera musical

Melendi celebró sus 20 años de trayectoria con un emotivo concierto en Quito y repasó sus mayores éxitos con sus seguidores.

Reconocida influencer entrevistó a Shakira quien habló de sus dolores: ¿qué dijo? Shakira

Reconocida influencer entrevistó a Shakira quien habló de sus dolores y superaciones: ¿qué dijo?

Famosa creadora de contenido digital entrevistó a Shakira, quien rompió el silencio por transformar el dolor en arte.

Lo más superlike

Lorena Altamirano revela qué la inquieta en La casa de los famosos Talento nacional

Lorena Altamirano confesó cuál sería su mayor miedo en La casa de los famosos

Lorena Altamirano confesó cuál sería su mayor miedo en caso de llegar a ingresar a La casa de los famosos Colombia.

Talento internacional

Falleció la diseñadora de modas de Lady Gaga y Rihanna: esto es lo que se sabe

Juliana Casali recordó un difícil momento de su vida La casa de los famosos

Juliana Casali, aspirante a La casa de los famosos, recordó un momento difícil de su vida

Paola Jara sobre Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló que guardó células madre para su hija Emilia, ¿qué son y para qué sirven?

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn