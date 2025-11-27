Ryan Castro recordó sus inicios como un joven soñador de barrio
Ryan Castro sorprendió al dedicar un mensaje de agradecimiento por el impacto que ha tenido la gira “Sendé” en su vida y su carrera.
Ryan Castro está disfrutando un momento emocionante de su vida profesional, donde abrió su corazón para hablar del impacto que tuvo su nuevo álbum “Sendé”, razón por la que se tomó el momento para dedicarle algunas palabras a quienes apoyan su proceso y escuchan su música.
¿Cómo ha vivido Ryan Castro su experiencia en la gira del álbum “Sendé”?
Su álbum no solo logró posicionarse en plataformas de streaming, sino que se ha convertido en tendencia en redes sociales, en especial TikTok, donde algunas de sus seguidoras piden nuevas canciones dedicadas a ellas.
Ryan ha dicho que cada que sube a un escenario revive la emoción de cuando daba sus primeros pasos como cantante en la ciudad de Medellín, pero ahora con la sorpresa de que su música traspasa varias fronteras internacionales.
¿Qué significa este punto de su carrera para Ryan Castro?
En su mensaje expresó que todavía le cuesta asimilar todo lo que está viviendo, pues nunca imaginó que ese joven que componía en su barrio y vendía chocolatinas en los buses de la ciudad de Medellín, llegaría a mover audiencias internacionales.
Y dejó claro que su crecimiento no ha sido fruto de la suerte, sino de esfuerzo y constancia, algo que no le debe a nadie y que ha ido viviendo en compañía de las personas que han demostrado su cariño más allá del interés económico y su reconocimiento.
¿A quién le agradece Ryan Castro en este nuevo capítulo?
También aprovechó para enviarle un mensaje a las personas que considera son parte de su carrera, y que valora profundamente, pues han sostenido su estabilidad mental y emocional en diferentes momentos cruciales, especialmente en una industria tan complicada como la musical.
Finalmente expresó que, aunque se encuentra en un punto muy alto de su carrera, es el momento perfecto para dar paso a nuevos proyectos, no solo musicales, sino de alto impacto que le permitan compartir la música con más personas y retribuir un poco de su éxito y sus bendiciones.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike