Murió reconocida cantante en medio de un grave robo: así fue el caso

El mundo de la música se viste de luto tras confirmarse la muerte de famosa cantante quien falleció en medio de grave robo.

¿Quién fue la reconocida cantante que falleció en graves condiciones? | Foto. Freepik

En las últimas horas, miles de internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la muerte de reconocida cantante en las últimas horas, quien fue víctima de robo en graves condiciones.

¿Quién fue la reconocida cantante que falleció en medio de un grave hecho?

El nombre de la joven cantante de 22 años María de la Rosa, más conocida como De la Rosa, se ha convertido en tendencia mediante las redes sociales tras confirmarse su muerte en los últimos días.

Los hechos se presentaron el pasado sábado 22 de noviembre, quien se encontraba en un automóvil junto a otras dos personas, quienes atravesaron por un complicado momento tras ser víctimas de robo por parte de unos delincuent3s e impactaron contra ellos con un arm#, según han revelado medios internacionales como People en Español y TMZ.

Así se confirmó la muerte de María de la Rosa, reconocida cantante. | Foto: Freepik

Según han revelado fuentes internacionales y autoridades que han investigado el caso, el cual se presentó en el barrio de Northbridge en Los Ángeles, Estados Unidos, la cantante fue trasladada de inmediato a un centro médico. Sin embargo, falleció a causa del impacto que recibió por parte de los extraños sujetos.

¿Qué dijo la madre de María de la Rosa tras fallecer en graves condiciones?

Recientemente, el medio de comunicación latino ‘Telemicro’, esclareció varios de los hechos presentados por parte de la cantante María de la Rosa, quien falleció en graves condiciones en medio de un robo.

¿Qué dijo la madre de la cantante que falleció? | Foto: Freepik

Además, su madre se pronunció entre lágrimas a raíz de los desafortunados hechos por los que atravesó su hija al fallecer en una complicada situación, expresando las siguientes palabras:

“Cuando recibí la llamada y me dirigí al hospital, ya era demasiado tarde. Desafortunadamente, no me dio chance en decirle te amo, aunque se lo decía mil veces. Ella era mi mejor amiga”, agregó la madre de la cantante María de la Rosa.

También se ha revelado que la joven cantante atravesó por un complicado momento tras el robo causado por extraños sujetos, quienes les solicitaron dinero. Así también, se ha confirmado que las autoridades se encuentran bajo las respectivas investigaciones del caso.

Por su parte, varios internautas le han enviado mensajes de aliento a la familia de María de la Rosa, quien se destacó en ser una gran cantante a lo largo de su carrera.

