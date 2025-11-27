Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Stranger Things desata furor: los memes que deja el estreno de la primera parte de la temporada 5

Tras el estreno de Stranger Things 5, los memes se apoderaron de las redes sociales, lo que aumentó aún más la expectativa.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Los memes tras el estreno de la quinta temporada de Stranger Things
Así reaccionaron las redes con memes tras el estreno de la quinta temporada de Stranger Things. (Foto: AFP)

Este miércoles 26 de noviembre se estrenó Stranger Things 5 en Netflix, causando sensación en redes tras una larga espera en donde los fans estuvieron al borde del colapso por descubrir qué pasó finalmente con Max.

¿Por qué se dividió la temporada final de Stranger Things 5?

Tras tres años de espera, los primeros cuatro episodios de la temporada final se liberaron causando incluso fallas momentáneas en los servidores durante la madrugada.

La serie, ambientada en 1987 tras los eventos que conectan distintas dimensiones, retomó la historia con un ritmo intenso y cargado de nostalgia.

En redes sociales, los fans optaron por compartir humor sin revelar detalles clave de la trama.

Memes que incluyen referencias culturales, escenas clásicas de series infantiles o reacciones exageradas de personajes se volvieron virales.

Entre los más populares está una imagen de Quico, La Chilindrina y El Chavo mirando la televisión, de quienes ya vieron los cuatro capítulos y ahora hay que esperar nuevamente al lanzamiento de los otros capítulos.

El fandom también ha puesto atención en la diferencia de edad entre los actores y los personajes que interpretan, así como en la emotividad del inicio de temporada.

Esto ha generado miles de publicaciones que equilibran la nostalgia con la diversión sin spoilers.

La estrategia de dividir la temporada final de Stranger Things en varios lanzamientos responde a cuestiones logísticas y creativas.

Según se conoció Los hermanos Duffer explicaron que la extensión y complejidad de los episodios de temporadas anteriores hicieron necesario un enfoque escalonado.

Esto no solo permite mantener el ritmo de producción, sino que también genera ciclos continuos de conversación entre los fans.

El calendario de lanzamientos restantes mantiene al público expectante: el Volumen 2 se estrenará el 25 de diciembre con tres episodios, y el capítulo final llegará el 31 de diciembre con un episodio de tres horas.

La recepción crítica de los primeros episodios ha sido positiva: alcanzaron un 87% de críticas favorables en Rotten Tomatoes, con más de 50 reseñas y más de 500 valoraciones.

