Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn

Eugenio Derbez compartió un mensaje para Aislinn tras la muerte de su mamá, la actriz de doblaje Gabriela Michel.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel
Eugenio Derbez reacciona a la muerte de la mama de Aislinn. (Fotos: AFP y Freepik)

La muerte de la actriz y locutora Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, generó diversas reacciones en el medio del entretenimiento.

Entre ellas estuvo la de Eugenio Derbez, quien utilizó sus redes sociales para compartir unas breves palabras destinadas a su hija mayor tras el fallecimiento de su mamá.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Eugenio Derbez tras la muerte de Gabriela Michel?

A través de Instagram, el actor publicó una fotografía de Aislinn acompañada de un mensaje en el que aseguró que estará a su lado en este momento.

El gesto llamó la atención de sus seguidores, quienes se volcaron a enviar muestras de apoyo a la familia tras la triste noticia.

Artículos relacionados

Eugenio Derbez, protagonista de cintas como No se aceptan devoluciones y Radical, escribió un mensaje en el que expresó su cariño hacia Aislinn.

Aunque no hizo referencia directa a Gabriela Michel, su publicación fue interpretada como un respaldo a su hija ante la noticia dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes.

El comediante se limitó a escribir “Siempre contigo. Te amo”, acompañado de una imagen de Aislinn.

La publicación acumuló miles de interacciones en pocos minutos, en la que muchos de sus seguidores le expresaron palabras de aliento: “Qué bonito es saber que no está sola” o “Condolencias a la familia”.

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel
Eugenio Derbez reacciona a la muerte de la mama de Aislinn. (Foto: AFP)

Horas antes, Aislinn había compartido una historia en la que habló sobre la partida de su mamá. Confirmó que Gabriela Michel murió a causa de un infarto y agradeció las muestras de cariño que empezó a recibir.

¿Quién fue Gabriela Michel, la ex pareja de Eugenio Derbez?

Gabriela Michel fue una reconocida actriz de doblaje y televisión con una amplia trayectoria.

Artículos relacionados

Entre sus trabajos más recordados destacó su participación como la voz en español latino de Samantha Jones en Sex and the City, además de su labor en diversas producciones para cine y televisión.

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel
Eugenio Derbez reacciona a la muerte de la mama de Aislinn. (Foto: Freepik)

En su vida personal, mantuvo una relación con Eugenio Derbez, con quien tuvo a Aislinn.

Posteriormente, se casó con Jorge Alberto Aguilera, conocido como “El Señor Aguilera”, con quien formó una familia. Tras su fallecimiento, algunas figuras del medio recordaron su profesionalismo y su legado en la industria del doblaje.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, responde a sus detractores Miss Universo

Fátima Bosch responde a sus detractores con un fuerte mensaje: "ningún ataque hará que me arrodille"

Fátima Bosch ha revelado a sus seguidores los mensajes que le dejan sus detractores y ha lanzado un fuerte mensaje de reflexión.

Murió Erna Marta Baumann, exmiss universo mexicana Miss Universo

¡Luto en el mundo de la belleza! Falleció exparticipante de Miss Universo

La exparticipante de Miss Universo y también reconocida actriz fue despedida con conmovedores mensajes en redes sociales.

Raúl Rocha Miss Universo

Presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, rompió el silencio tras polémica: "Me tiene muy harto"

Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, se refirió a las críticas recibidas y posible venta de sus acciones.

Lo más superlike

Los primeros reclamos de El Flaco Solórzano a Lorena Altamirano salen a la luz Fernando Solórzano

La casa de los famosos: Lorena Altamirano reveló los primeros reclamos de El Flaco Solórzano

Lorena Altamirano reveló los primeros reclamos de El Flaco Solórzano sobre su posible participación en La casa de los famosos Colombia.

¡Duelo en la música popular! Falleció cantante luego de realizarse un procedimiento médico Talento nacional

¡Duelo en la música popular! Falleció cantante luego de realizarse un procedimiento médico

Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi dio detalles de su menú para la GRAN FINAL de MasterChef: pidió que la acompañen

Rituales para recibir diciembre Navidad

Los mejores rituales para recibir diciembre y obtener prosperidad, según la IA

Ryan Castro reaccionó a un fan. Ryan Castro

VIDEO: Así fue la reacción de Ryan Castro cuando un niño se le subió al escenario en plena presentación