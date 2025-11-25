Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn

La muerte de la actriz y locutora Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, generó diversas reacciones en el medio del entretenimiento.

Entre ellas estuvo la de Eugenio Derbez, quien utilizó sus redes sociales para compartir unas breves palabras destinadas a su hija mayor tras el fallecimiento de su mamá.

¿Qué dijo Eugenio Derbez tras la muerte de Gabriela Michel?

A través de Instagram, el actor publicó una fotografía de Aislinn acompañada de un mensaje en el que aseguró que estará a su lado en este momento.

El gesto llamó la atención de sus seguidores, quienes se volcaron a enviar muestras de apoyo a la familia tras la triste noticia.

Eugenio Derbez, protagonista de cintas como No se aceptan devoluciones y Radical, escribió un mensaje en el que expresó su cariño hacia Aislinn.

Aunque no hizo referencia directa a Gabriela Michel, su publicación fue interpretada como un respaldo a su hija ante la noticia dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes.

El comediante se limitó a escribir “Siempre contigo. Te amo”, acompañado de una imagen de Aislinn.

La publicación acumuló miles de interacciones en pocos minutos, en la que muchos de sus seguidores le expresaron palabras de aliento: “Qué bonito es saber que no está sola” o “Condolencias a la familia”.

Eugenio Derbez reacciona a la muerte de la mama de Aislinn. (Foto: AFP)

Horas antes, Aislinn había compartido una historia en la que habló sobre la partida de su mamá. Confirmó que Gabriela Michel murió a causa de un infarto y agradeció las muestras de cariño que empezó a recibir.

¿Quién fue Gabriela Michel, la ex pareja de Eugenio Derbez?

Gabriela Michel fue una reconocida actriz de doblaje y televisión con una amplia trayectoria.

Entre sus trabajos más recordados destacó su participación como la voz en español latino de Samantha Jones en Sex and the City, además de su labor en diversas producciones para cine y televisión.

Eugenio Derbez reacciona a la muerte de la mama de Aislinn. (Foto: Freepik)

En su vida personal, mantuvo una relación con Eugenio Derbez, con quien tuvo a Aislinn.

Posteriormente, se casó con Jorge Alberto Aguilera, conocido como “El Señor Aguilera”, con quien formó una familia. Tras su fallecimiento, algunas figuras del medio recordaron su profesionalismo y su legado en la industria del doblaje.