¡Luto en el mundo de la belleza! Falleció exparticipante de Miss Universo

A pocos días del nombramiento de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, el certamen lamenta la muerte de una exparticipante mexicana y actriz, cuya trayectoria fue destacada en redes sociales.

¿Qué actriz mexicana que participó en Miss Universo murió?

Se trata de la actriz Erna Marta Baumann, quien representó a México en Miss Universo 1956, antecediendo a Fátima Bosch. Era reconocida por su trayectoria en los certámenes de belleza y por su destacado trabajo en televisión y cine.

La recordada actriz falleció a los 86 años, y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó su muerte en Instagram, expresando sus condolencias a amigos y familiares.

La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Erna Marta Bauman. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI", decía el comunicado.

¿De qué murió Erna Marta Baumann, exmiss universo mexicana?

Aún se desconocen las causas de su fallecimiento; sin embargo, en redes sociales, numerosos usuarios le han rendido homenaje, recordando su participación en el certamen y su trayectoria en cine y televisión.

Y deseaba conocerla, gran trabajo el que realizó y Miss México", "Descansa en paz" y "Aún recuerdo cuando salía en televisión", fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron.

Aún se desconocen las causas del fallecimiento de la exmiss universo mexicana Erna Marta Baumann. (Foto: Freepik)

¿Quién fue Erna Marta Baumann?

Erna Martha Baumann nació en México, aunque tenía raíces alemanas. Su carrera despegó tras participar en Miss Universo 1956, donde se destacó entre las semifinalistas.

A partir de allí, dio el salto al modelaje, cine y televisión, participando en múltiples proyectos como "Las troyanas", "Los derechos de los hijos" y "La mujer marcada".

Sin embargo, Baumann dejó una huella imborrable en la época del cine dorado mexicano con su papel de la condesa 'Eugenia Frankenhausen', que la convirtió en una de las mujeres vampiro más icónicas del cine nacional.

Hoy, familiares y allegados despiden a Erna Martha Baumann, rindiéndole homenaje y recordando con cariño su talento, elegancia y legado en cine y televisión.