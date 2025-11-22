Fátima Bosch, Miss Universo 2025, hace llorar tras recibir el abrazo que no le dieron en Miss México

Por estos días, el nombre de la mexicana Fátima Bosch Fernández es tendencia en redes sociales, pues fue elegida como la nueva Miss Universo 2025.

La elección de Fátima como reina universal está poniendo a todos a hablar, tanto en aspectos positivos como negativos. Sin embargo, resonó la reacción que tuvo luego de que se terminó el certamen, ya que mencionó que en esta oportunidad sí la abrazaron.

¿Por qué a Fátima Bosch no la abrazaron en Miss México?

Resulta que Fátima Bosch es viral desde antes de ser Miss Universo. Por ejemplo, cuando se llevó a cabo la competencia para ser elegida como Miss México, en video quedó el momento que le dio la vuelta al mundo.

Lo anterior a que solo cuatro de sus compañeras del certamen de belleza en México se acercaron a abrazarla por su triunfo, lo cual generó indignación en muchos por el actuar de las demás candidatas del país centroamericano.

¿Cómo reaccionó Fátima Bosch al ser abrazada en Miss Universo 2025?

Tras recibir la corona de Miss Universo 2025, Fátima quedó agradecida porque en esta ocasión las mujeres representantes de las diferentes naciones del mundo se acercaron a abrazarla.

Ella es Fátima Bosh, la nueva Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

En efecto, la mexicana hizo llorar a más de uno a través de un video en el que quedó consignada su reacción, pues mientras caminaba estaba intentando aguantar las lágrimas por lo feliz que estaba.

"Aquí sí me abrazaron y me dio mucho sentimiento", expresó la Miss Universo 2025.

¿Cuál es el video viral de Fátima Bosch en Miss Universe México?

En redes se revivió el video de cuando Fátima Bosch ganó Miss México. Luego de recibir la corona, se puede observar las pocas damas que se acercaron a felicitarla, el resto no aparecieron en el escenario.

"Algunas veces serán solo cuatro, otras veces será el universo entero", escribió un seguidor.

Fátima Bosch Fernández es de Tabasco, México, profesional en Diseño de Indumentaria y Moda. Tiene 25 años y se convirtió en la cuarta mexicana en ganar Miss Universo.

Una de las razones por las que fue tendencia antes del certamen se dio por una diferencia que tuvo con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, quien la tildó de "tonta" y ella no se dejó.