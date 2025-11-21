Revelaron la tabla de posiciones de la semifinal de MasterChef Celebrity 2025, ¿quién va perdiendo?

Terminado el segundo reto de la semifinal de MasterChef Celebrity 2025 en La Guajira, los chefs jurados Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría hicieron su deliberación.

¿Cómo se definirán las finalistas de MasterChef Celebrity 2025?

La semifinal de MasterChef Celebrity, 10 años, se está disputando en La Guajira, las cinco participantes (Valentina Taguado, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard, Carolina Sabino y Violeta Bergonzi) se tendrán que enfrentar a tres retos. Ya se culminaron dos y falta uno para definirse las finalistas con cuatro celebridades.

Sin embargo, en este punto de la producción culinaria del Canal RCN se tomó la decisión de que a las semifinalistas no se les iba a decir cómo les está yendo en cada reto. Por lo tanto, están ansiosas porque lo sabrán hasta que se defina como tal quiénes estarán en la gran final.

Pese a lo anterior, los televidentes y seguidores sí tienen la posibilidad de saber cómo va el desempeño de cada semifinalista, así que los expertos gastronómicos revelaron la tabla de posiciones tras terminarse el segundo reto.

Se está disputando la semifinal de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

¿Qué prepararon en el segundo reto de semifinal de MasterChef Celebrity 2025?

Antes de decir cómo van las semifinalistas de MasterChef Celebrity 2025, a cada una le correspondió una receta que fue repartida al azar:

Carolina Sabino preparó Langosta Themidor.

Michelle Rouillard preparó Beef Wellington.

Violeta Bergonzi preparó Brazo de reina.

Alejandra Ávila preparó Baked Alazca.

Valentina Taguado preparó Croquembouche.

¿Cómo va la tabla de la semifinal de MasterChef Celebrity 2025?

Así las cosas, llegó el momento de la deliberación y los chefs charlaron entre ellos. Rausch expresó que los platos estuvieron complejos para las condiciones climáticas, mientras que, de Zubiría aseguró que hubo un "desastre" y fue el Beef Wellington.

Por su parte, Belén expresó que el Croquembouche tuvo complicaciones, pero el Baked Alazca fue el mejor de este reto. En adición, también gustó la Langosta Themidor y el Brazo de reina.

Claudia Bahamón y los chefs en el segundo día de semifinal de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

En conclusión, la tabla de posiciones de la semifinal de MasterChef Celebrity 2025 va de la siguiente forma:

Primer lugar: Alejandra Ávila.

Alejandra Ávila. Segundo lugar: Violeta Bergonzi y Carolina Sabino.

Violeta Bergonzi y Carolina Sabino. Tercer lugar: Valentina Taguado.

Valentina Taguado. Cuarto lugar: Michelle Rouillard.

En el próximo capítulo se definirán las ganadoras y el final de MasterChef será el martes 25 de noviembre a las 8:00 p.m. por el Canal RCN.