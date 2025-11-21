Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue el emotivo reencuentro entre Lady Tabares y el director de Lady, la vendedora de rosas

Lady Tabares y Víctor Gaviria, director de Lady, la vendedora de rosas, se reencontraron: así fue el emotivo momento.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Emoción y nostalgia: Lady Tabares revive momentos junto a Víctor Gaviria
Lady Tabares se reencuentra con Víctor Gaviria: así fue el emotivo momento. (Foto Canal RCN).

La reconocida actriz Lady Tabares, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, reapareció en sus redes sociales con una publicación que despertó nostalgia entre sus seguidores, pues mostró un reencuentro especial con Víctor Gaviria, director de la icónica película que protagonizó, Lady, la vendedora de rosas.

¿Cómo fue el reencuentro entre Lady Tabares y Víctor Gaviria?

En una serie de videos compartidos en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, Lady Tabares mostró un momento especial junto a Víctor Gaviria, director de Lady, la vendedora de rosas.

Lady Tabares y Víctor Gaviria se encuentran años después: el reencuentro que emocionó fans
Lady Tabares se reencontró con Víctor Gaviria, director de Lady, la vendedora de rosas. (Foto Canal RCN).

A bordo de un automóvil rumbo al lugar en el que se estaban hospedando, Lady contó que ambos habían asistido a un festival audiovisual en Girardot, Colombia, donde disfrutaron de un tiempo de calidad en un ambiente que apasiona a los dos. La actriz se mostró visiblemente feliz por este encuentro y no dejó de sonreírle a la cámara mientras también enfocaba al director.

“Familia, estábamos en el Festival audiovisual de Girardot, la pasamos súper bien. Se les quiere, Dios los bendiga, por aquí queríamos dejarles el saludito”, comentó Tabares con una gran sonrisa en su rostro.

Este reencuentro no solo despertó nostalgia entre sus seguidores, sino que también dejó ver la conexión que ambos mantienen después de tantos años de haber trabajado juntos en una de las películas más emblemáticas del cine colombiano.

¿Cuándo se estrenó Lady, la vendedora de rosas?

Lady, la vendedora de rosas es considerada una de las películas más icónicas del cine colombiano, en parte por la forma en que fue realizada y por el impacto que dejó.

Reencuentro entre Lady Tabares y Víctor Gaviria genera emoción entre sus seguidores
Reencuentro entre Lady Tabares y Víctor Gaviria genera emoción entre sus seguidores. (Foto Canal RCN).

Víctor Gaviria, director, escritor y guionista antioqueño, asumió uno de los proyectos más ambiciosos del cine nacional al producir una película con jóvenes sin experiencia en la actuación y con un presupuesto limitado.

El filme se estrenó en Colombia el 28 de agosto de 1998, marcando un punto de referencia para la industria cinematográfica del país.

