Sara Corrales revela la rutina de ejercicio que adaptó especialmente para su embarazo

La reconocida actriz colombiana Sara Corrales dio a conocer a sus cientos de seguidores la rutina de ejercicio que adaptó para su etapa de gestación; un método con el que busca mantenerse activa sin comprometer su bienestar ni el de su bebé, pues recordemos que la talentosa mujer es bastante activa en su vida fitness.

¿Cómo es la rutina de ejercicio que Sara Corrales revela adaptó especialmente para su embarazo?

Sara Corrales siempre ha destacado en sus redes sociales no solo por su talento como actriz, sino también por su disciplina con el ejercicio. Desde hace años mantiene su cuerpo en constante movimiento para lograr un equilibrio saludable en medio de su ajetreada vida, y esta nueva etapa como mujer embarazada no ha sido un impedimento para continuar con sus actividades físicas.

Sara Corrales está embarazada / (Foto de AFP y Freepik)

Durante la noche de este viernes 21 de noviembre, la actriz publicó una llamativa actualización en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una amplia comunidad de seguidores. En ella dejó claro que no piensa detener sus entrenamientos ahora que está embarazada; por el contrario, continuará ejercitándose, pero con una rutina adaptada a su proceso de gestación.

En los videos compartidos, Sara mostró su nueva rutina enfocada en piernas, donde se le ve realizando ejercicios con pesas para seguir tonificando sus músculos. Explicó que este tipo de actividades siempre han sido parte esencial de su vida, por lo que su embarazo no sería un obstáculo para mantenerlas.

Sara Corrales compartió un emotivo momento sobre su embarazo / (Foto de Freepik)

“Moverme siempre ha sido parte de mi vida… y en el embarazo, más que nunca, me conecta conmigo, me da energía, me fortalece y me hace sentir presente en cada cambio. El ejercicio, bien guiado y ajustado, se convierte en un aliado hermoso: ayuda a mantener vitalidad, mejorar el ánimo, dormir mejor y prepararme con más fuerza para todo lo que viene. Cada día escucho más a mi cuerpo… y mi bebé siempre agradece cuando me muevo con amor”.

¿Cómo anunció Sara Corrales la espera de su primer hijo?

Sara Corrales y su esposo Damián Pasquini compartieron la sorprendente noticia de su embarazo por medio de una llamativa publicación en redes sociales en donde revelaron detalles de esta emocionante etapa que enfrentarán en los próximos meses y por el resto de sus vidas.

En el video del anuncio se pudo observar a Sara en medio de lágrimas de felicidad al ver que está embarazada por primera vez.