El "misterio de Paulina Vega" regresó tras la coronación de Miss Universo 2025

Miss Universo se convierte en un evento global que despierta emociones, debates y cientos de tendencias en redes sociales, pero, entre todas las conversaciones, hay una teoría que nunca deja de salir a flote y es el llamado “misterio de Paulina Vega”, aquí te contamos de qué se trata.

¿Cómo nació el “misterio de Paulina Vega”, que persigue a las candidatas colombianas?

Mientras en México celebraban el triunfo, en otros países retomaban teorías, estadísticas y curiosidades, entre ellas la famosa historia que ha acompañado a Colombia desde 2014.

Para muchos seguidores del certamen internacional, todo comenzó después de la coronación de Paulina Vega, quien en 2014 devolvió la ilusión al país al demostrar que Colombia podía volver a estar en lo más alto de la competencia.

Sin embargo, tras su coronación, Paulina Vega expresó en una entrevista una frase que, con el tiempo, tomaron como una especie de “profecía”.

Ese comentario, que inicialmente parecía una broma, fue interpretado por algunos como una declaración simbólica que marcó el destino de las futuras representantes del país, quienes, desde entonces, en cada participación en Miss Universo han la superstición.

¿Por qué el “misterio de Paulina Vega” tiene tanta relevancia para los seguidores?

Los años posteriores a la coronación de Paulina Vega han estado llenos de situaciones que, para quienes creen en este misterio, parecen confirmar la teoría, un ejemplo es el de Camila Avella en 2023, quien logró llegar al top 5, pero despertó comentarios que aseguraban que ese era “el límite” para las colombianas desde 2014.

Paulina Vega vuelve a ser tema global por el misterio que renació en 2025 | Foto: Brian Ach / Getty Images via AFP.

En 2025 la historia se repitió con Vanessa Pulgarín, quien llegó con altas expectativas y un respaldo masivo por parte del público colombiano, sin embargo, no alcanzó el top 5, lo que dio nueva vida a la teoría y generó cientos de memes, debates y análisis en redes sociales.

¿Por qué el “misterio de Paulina Vega” sigue siendo tendencia mundial en Miss Universo?

El encanto de esta teoría radica en su mezcla de humor, superstición y tradición digital, pues en Colombia, este tipo de eventos han sido parte de la cultura popular durante décadas.

Vanessa Pulgarín agradeció el apoyo tras su participación en Miss Universo. Foto | Canal RCN.

Y más que una profecía, este “misterio” se ha transformado en una leyenda moderna que acompaña al país en cada edición de Miss Universo y que, al parecer, seguirá generando conversación por muchos años más.