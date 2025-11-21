El video de infancia de Fátima Bosch que anticipó su triunfo en Miss Universe

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universe 2025 también abrió la puerta a un viaje emocional hacia su propia historia, pues tras ganar la corona, un video de su infancia volvió a circular en redes sociales.

En él se ve a una pequeña Fátima, de apenas seis años, mostrando la misma seguridad, dulzura y vocación de servicio despertando la curiosidad de miles de seguidores que ven en él una especie de “profecía” cumplida.

¿Qué mostró el video que predijo el camino de Fátima Bosch hacia Miss Universe?

En el video Fátima aparece acompañada por su hermano y responde qué es lo que quería ser cuando creciera, y aunque todavía era una niña, sus palabras transmitían una mezcla de seguridad que hoy resultan sorprendentes para sus familiares y quienes la han visto brillar en escenarios internacionales.

Fátima Bosch en Miss Universo 2025 / (Foto de AFP)

En el video imita el saludo característico de las reinas de belleza, un gesto inocente que ahora toma un nuevo significado, dejando ver que siempre existió una niña soñadora guiada por valores genuinos.

¿Cómo fortaleció Fátima Bosch su sueño con el paso de los años?

Aunque muchos podrían pensar que su camino hacia Miss Universe comenzó en la adolescencia, la realidad es que Fátima desarrolló su vocación humanitaria desde muy joven.

Participó en actividades de apoyo social, fundaciones y proyectos de servicio comunitario, lo que reforzó su visión de usar la fama para generar un impacto positivo y coincidió con su pasión por la moda y el diseño, carreras que estudió y que más tarde se combinarían con su rol en los certámenes de belleza.

¿Qué llevó finalmente a Fátima Bosch a conquistar la corona en 2025?

Su disciplina, su impecable preparación física y mental, y su capacidad para conectar emocionalmente con el público fueron determinantes, sin embargo, quienes han seguido su historia destacan un elemento clave, su autenticidad.

Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025: es de México y así la coronaron | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Fátima no solo deslumbró con su presencia en las pasarelas, sino que también logró transmitir un mensaje de inspiración basado en sus vivencias, sus recuerdos y esa niña del video que soñaba con un futuro lleno de propósito.