Amigos y familiares de Giovanny Ayala se unen para pedir la liberación de su hijo

Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, fue reportado como desaparecido luego de cumplir con una presentación en vivo en el Cauca.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Familiares y amigos de Giovanny Ayala impulsan un llamado por la liberación de su hijo
Amigos y familiares de Giovanny Ayala se unen para pedir la liberación de su hijo. (Foto Canal RCN).

Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante colombiano Giovanny Ayala, fue reportado como desaparecido el pasado martes 18 de noviembre y desde entonces se desconoce su paradero. Actualmente familiares y amigos cercanos a los artistas claman por su liberación, pues se cree que pudo haber sido secuestrado.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala?

Según reportes de las autoridades locales, Miguel Ayala y su mánager habrían sido interceptados por dos vehículos y una motocicleta cuando se dirigía de Popayán hacia el aeropuerto de Palmira en Valle del Cauca, quienes los obligaron a desviar su ruta hacia Cajibío donde finalmente se les perdió el rastro.

Giovanny Ayala habló sobre la desaparición de su hijo
Giovanny Ayala dejó ver su fe en medio de la desaparición de su hijo. (Foto Canal RCN)

Aunque se desconoce a ciencia cierta si pudiera llegar a tratarse de un secuestro por parte de un grupo al margen de la ley debido a la zona en la que se encontraban, familiares y amigos cercanos claman por su libertad.

Hasta el momento no se han revelado nuevos detalles de las investigaciones correspondientes.

¿Cuál es el llamado que hacen los seres queridos de Giovanny Ayala por su hijo?

Durante el transcurso de este viernes 21 de noviembre Giovanny Ayala ha permanecido activo en sus redes sociales para repostear por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, decenas de mensajes de apoyo por parte de familiares y amigos cercanos a la familia en esta difícil situación.

El mensaje que Giovanny Ayala lanzó por su hijo desaparecido conmueve a todos
Giovanny Ayala rompe el silencio con emotivo mensaje por su hijo desaparecido. (Foto Canal RCN).

Según se aprecia en las publicaciones que han tenido mayor visibilidad desde su cuenta, la mayoría coincide en un mismo pedido: la libertad del joven Miguel Ayala.

Mensajes como "unidos en oración por su liberación", "El Meta clama la pronta liberación de Miguel Ayala, un joven que merece estar a salvo y en casa" y "Miguel, esperando tu regreso, con toda la fe", hacen parte de lo que se puede leer en las historias de Giovanny Ayala.

De esta manera, en medio de la preocupación y la incertidumbre, el llamado de sus seres queridos sigue creciendo.

