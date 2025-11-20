Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ella es Samantha, la mujer trans involucrada en la polémica de Blessd y Pirlo

La mujer trans con la que relacionan al cantante urbano Blessd es bastante conocida en las redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La historia de Samantha, la mujer trans mencionada en la polémica de Blessd y Pirlo
¿Quién es Samantha? La mujer trans que desató curiosidad en la polémica de Blessd y Pirlo. (Foto AFP: Rodrigo Varela | Freepik).

A la polémica entre Pirlo y el cantante urbano Blessd se une un nombre más: Samantha, una mujer trans bastante reconocida en las redes sociales no solo por su contenido, sino también por su transición.

¿Qué pasó entre Pirlo y Blessd y por qué son tendencia en redes sociales?

Vale la pena recordar que Pirlo y Blessd se volvieron tendencia en las redes sociales en las últimas horas luego de que el caleño decidiera lanzarle una tiradera al paisa tras sus constantes roces públicos.

Pirlo, Blessd y Westcol
Pirlo y Blessd protagonizan fuerte tiradera/AFP: Rodrigo Varela/Tommaso Boddi

La canción que desató todo se titula "El ficticio", un tema en el que Pirlo arremete con fuerza contra Blessd al abordar diferentes asuntos, siendo uno de los más polémicos el supuesto hurto de algunos objetos del paisa y la situación con las regalías que tenían en conjunto por los temas musicales que trabajaron.

Sin embargo, lo que hoy genera más conmoción en redes sociales son las presuntas afirmaciones sobre encuentros de Blessd con mujeres trans, mencionando a una de ellas, Samantha, y exponiendo un audio en el que el paisa hablaría del tema.

¿Quién es Samantha, la mujer trans involucrada en la polémica de Blessd y Pirlo?

Una vez Samantha fue mencionada en el sencillo, internautas comenzaron a preguntarse quién era la joven trans a la que hacían referencia. El misterio terminó poco después de que la influenciadora se pronunciara en redes sociales.

Blessd asiste a la 34° Edición de Premio Lo Nuestro a la Música Latina de Univision.
Pirlo lanzó fuertes acusaciones contra Blessd. Foto | Rodrigo Varela.

Vale la pena destacar que Samantha, quien nació como Sebastián Tobón Correa, tiene 23 años y comenzó en las redes sociales cuando aún no había iniciado su transición. Rápidamente ganó popularidad en las plataformas digitales, donde compartió cada paso de este proceso con sus cientos de seguidores.

La joven inició con diversos tratamientos hormonales que acompañó con intervenciones estéticas para lograr su cuerpo soñado, y también intervino su voz con profesionales para que esta sonara más femenina.

Actualmente Samantha se desempeña como creadora de contenido y suma una comunidad de más de dos millones de seguidores, a quienes suele compartirles anécdotas personales.

