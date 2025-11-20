Tatán Mejía contó que la mitad de su boca quedó “paralizada” tras un procedimiento dental
Tatán Mejía sorprendió al revelar que, después de un procedimiento dental, la mitad de su boca quedó paralizada temporalmente.
Tatán Mejía reapareció en redes sociales tras sufrir un inesperado accidente mientras conducía por las calles de Bogotá, incidente en el que perdió parte de una muela. El motociclista dio nuevos detalles de su estado y contó que, después de acudir a un profesional para arreglar su dentadura, terminó con media boca paralizada de manera temporal.
¿Cuál fue el accidente que sufrió Tatán Mejía?
Vale la pena recordar que días atrás Maleja Restrepo compartió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que Tatán Mejía, su esposo, había perdido parte de una muela tras coger un hueco mientras conducía por las calles de Bogotá.
La reconocida pareja tomó con gracia el inesperado momento, pues la presentadora bromeó que a sus edades ya no podían ni siquiera coger huecos debido a que podían sufrir cualquier tipo de fractura.
Sin embargo, la situación no pasó a mayores y horas más tarde, Tatán Mejía habría acudido a un profesional para atender este problema.
¿Por qué Tatán Mejía terminó con media boca paralizada?
Ahora bien, en un nuevo video compartido por esta misma red social, Maleja Restrepo dio un nuevo reporte de la situación de Tatán Mejía en la que reveló que ya había sido atendido por un profesional dental mientras el motociclista explicó el procedimiento que le habían realizado, siendo este el relleno de su muela y posterior modelación para que esta quedara de la forma correcta para su dentadura.
"Me dijeron que me la tuvieron que rellenar, hacer una punta, me pusieron unas vainas aquí (en la boca), me pusieron anestesia y cuando estaba tomando café se me regaba por un lado"
Sin embargo, Tatán mencionó que tras salir del consultorio continuaba con la mitad de su boca completamente paralizada a raíz de la anestesia que habían utilizado para realizar el procedimiento.
Vale la pena destacar que esto suele ser normal tras un procedimiento en el que la anestesia local fue usada.
"Tengo todo este lado de la boca (izquierdo) paralizado. No siento nada a este lado, o sea, voy a tomar café y se me riega"