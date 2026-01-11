Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así cuidaba Yeison Jiménez a su hijo Santiago, a quien veía siguiendo su legado musical

Un video muestra a Yeison Jiménez cuidando a su hijo Santiago, jugando con él y haciéndole pucheros con mucho cariño.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Revelan video de Yeison Jiménez cuidando de su hijo menor, Santiago
El video de Yeison Jiménez cuidando y jugando con su bebé ha conmocionado en redes. (Foto izquierda: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP | Foto derecha: Freepik)

La muerte de Yeison Jiménez continúa causando conmoción en todo el país, y mucho más ahora después de que saliera a la luz un video que muestra su faceta como padre con su hijo menor, Santiago, que ha conmovido profundamente a sus seguidores.

¿Cuál es el video de Yeison Jiménez cuidando y jugando con su hijo menor, Santiago?

En las últimas horas, usuarios de redes sociales han dado a conocer detalles inéditos de la vida del cantante caldense Yeison Jiménez, que poco se conocía.

Yeison Jiménez en Buen Día, Colombia
Yeison Jiménez murió el sábado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo. (Foto: Canal RCN)

Uno de ellos, ha sido un video que muestra al intérprete de 'Aventurero' cargando entre sus brazos al menor, en lo que parece ser su habitación, mientras juega con él, le habla y le hace pucheros.

Un video que ha conmovido en gran magnitud a sus seguidores, pues muchos de ellos recordaron, en medio de los comentarios, que Yeison veía en su hijo su vena artística y manifestaba que posiblemente él pudiera seguir su legado musical.

¿Cómo reaccionaron en redes al video que muestra a Yeison Jiménez cuidado y jugando de su hijo menor, Santiago?

Como era de esperarse, miles de personas acudieron al video original que ha sido compartido en Threads, para expresar la excelente labor que tenía Yeison no solo en su carrera musical sino con su familia.

Por lo menos formó un hogar hermoso y le dio mucho amor a su familia", "Como es la voluntad de Dios, él siempre quiso un hijo varón y Dios se lo dio, pero se lo llevó a él" y "Se ve que amaba mucho a su bebé", fueron solo alguno de los comentarios que dejaron.

¿Cuántos hijos tuvo Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez fue padre de tres hijos dentro de su núcleo familiar junto a su esposa, Sonia Restrepo. Sus hijos son Camila, a quien adoptó y crio como su propia hija desde que ella tenía dos años; Thaliana, su hija biológica; y Santiago, su hijo menor, nacido en julio de 2024.

Aunque en algunos momentos el artista habló de su rol paterno de manera amplia y afectiva, lo cierto es que estos tres niños eran su familia más cercana y prioridad fuera de los escenarios. Jiménez compartía con frecuencia momentos junto a ellos en redes sociales, mostrando el cariño que les tenía.

Yeison Jiménez en el Megaland
Yeison Jiménez tuvo tres hijos junto a su esposa Sonia Restrepo. (Foto: Canal RCN)
