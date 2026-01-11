Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Revelan inéditas fotos de Yeison Jiménez de sus inicios en la música

El mánager de Yeison Jiménez compartió un sentido mensaje, junto con varias fotos inéditas del cantante antes de llegar a la fama.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Revelan inéditas fotos de Yeison Jiménez cuando daba sus primeros pasos en la música
Inéditas imágenes revelan cómo comenzó Yeison Jiménez su carrera musical. (AFP/ Rodrigo Varela)

La música popular y los colombianos se vistieron de luto el pasado sábado 10 de enero, tras la inesperada muerte del cantante, Yeison Jiménez, quien partió de este mundo en medio de un accidente aéreo.

Según los videos publicados sobre el suceso, el cantante iba acompañado con otras cinco personas que harían parte de su equipo de trabajo. Mientras el trágico momento ocurrió, la banda del artista lo estaba esperando en Marinilla, Antioquia.

¿Cómo se confirmó el fallecimiento de Yeison Jiménez?

En horas de la tarde del sábado, empezaron a circular rumores sobre el fallecimiento de Yeison Jiménez, pero esto no se había confirmado oficialmente, hasta que minutos más tarde, autoridades revelaron que el artista sí iba en la avioneta.

El cantante se había presentado en la noche del viernes en Boyacá, e iba desde Paipa hasta Marinilla, en donde debía seguir cumpliendo con sus responsabilidades laborales, por eso, su banda ya estaba allá, en donde conocieron la lamentable noticia.

¿Cómo fue el accidente en donde murió Yeison Jiménez?

Todo parece indicar que, la avioneta en la que iba Yeison Jiménez junto a otros cinco integrantes de su equipo no logró el ascenso indicado para poder volar y al fallar, chocó con la pista.

Fotos de los inicios de Yeison Jiménez evidencian su lucha por triunfar
Revelan inéditas fotos de Yeison Jiménez cuando daba sus primeros pasos en la música (AFP/ Rodrigo Varela)

Con el choque, la aeronave se prendió en llamas hasta quedar completamente destruida.

En horas de la mañana de este domingo 11 de enero, se conoció que las autoridades colombianas investigarán con precisión los hechos que pudieron provocar la falla en la aeronave en donde falleció el cantante.

¿Cuáles son las inéditas fotos que salieron a la luz de los inicios como cantante de Yeison Jiménez?

Tras su partida, los amigos, familiares y seguidores de Yeison Jiménez, revelaron múltiples fotos y videos junto al artista, sin embargo, su mánager, Rafael Muñoz, compartió imágenes inéditas de los inicios del artista.

Así era Yeison Jiménez antes de alcanzar el éxito: imágenes inéditas
Fotos de los inicios de Yeison Jiménez evidencian su lucha por triunfar. (AFP/ Rodrigo Varela)

A través de una publicación en Instagram, el mánager del cantante de música popular posteó varias fotos junto a Yeison, en donde él se veía muy joven y con brackets, cuando hasta ahora estaba empezando a trocar puertas en la industria.

Así mismo, hay otras imágenes junto a otros cantantes como Alán Ramírez y hasta con Jorge Barón, cuando las primeras canciones de Yeison se estaban empezando a popularizar.

Una publicación que sin duda mostró el paso a paso y el camino desde cero que tuvo que formar Yeison Jiménez para llegar a lo más alto, cumpliendo sus sueños de llegar a ser un cantante reconocido.

