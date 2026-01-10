Hermana e hija de Yeison Jiménez compartieron su desgarradora reacción tras confirmarse su muerte

En horas de la tarde de este sábado 10 de enero, se confirmó el fallecimiento de una de las figuras más representativas de la música popular colombiana, quien fue Yeison Jiménez.

La noticia fue confirmada por parte de las autoridades, quienes confirmaron la muerte de Yeison Jiménez a sus 34 años tras un grave accidente aéreo en una zona rural entre Paipa y Duitama, donde se transportaba para su próxima presentación.

Así también, varios allegados a Yeison Jiménez, entre esos, una de sus hermanas y su hija mayor, no tardaron en pronunciarse en sus redes sociales acerca del aparatoso accidente aéreo del cantante.

¿Cuál fue la desgarradora confesión que hizo una de las hermanas de Yeison Jiménez por su muerte?

Desde luego, una ola de navegantes y varios parientes de Yeison Jiménez han compartido su desgarradora confesión mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la desafortunada muerte del cantante.

¿Qué dijo la hermana de Yeison Jiménez tras confirmarse su muerte? | Foto: Canal RCN

Por su parte, una de las hermanas de Yeison Jiménez, llamada Heidy Jiménez, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 16 mil seguidores, unas desgarradoras palabras por el difícil momento que está atravesando la familia tras la pérdida del cantante, expresando las siguientes palabras:

“Por favor no llamar, es un momento doloroso. Muchas gracias por los mensajes de apoyo”, agregó Heidy en sus redes.

Cabe destacar que Yeison no solo se destacó por ser un distinguido cantante, sino que también, al brindarse su apoyo incondicional a todos sus familiares, quienes lo apoyaron a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Reacciones tras la muerte de Yeison Jiménez. | Foto: Canal RCN

¿Qué dijo la hija mayor de Yeison Jiménez tras su desafortunada muerte?

Por el momento, varios navegantes les han enviado sentidos mensajes a los familiares de Yeison Jiménez por el difícil momento por el que están atravesando a nivel personal.

Con base en esto, María Camila Jiménez, la hija mayor del artista, se pronunció recientemente en sus redes sociales al enterarse de la pérdida de su padre, detallando lo siguiente:

“Te amo papá, no sabes cuánto me duele ver tus videos y que no estés aquí”, agregó María Camila.

Por su parte, Yeison Jiménez no solo deja un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, sino que también, al tener un vínculo especial con su audiencia, quienes recordarán su voz por siempre.