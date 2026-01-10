Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Pipe Bueno se pronunció tras confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez: esto dijo en Noticias RCN

Pipe Bueno se pronunció en Noticias RCN tras el desafortunado fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente aéreo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Esto dijo Pipe Bueno tras la muerte de Yeison Jiménez | Fotos Canal RCN. Freepik

En las últimas horas, el nombre de Yeison Jiménez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su fallecimiento en un accidente aéreo, en Paipa, según lo confirmaron las autoridades.

La noticia, ha causado una gran desolación por parte de sus seguidores y, también, por parte de varias celebridades que hacen parte del género popular, quienes han enviado sus sentidas condolencias, entre esas, Pipe Bueno.

¿Qué dijo Pipe Bueno tras confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Recientemente, el cantante de música popular Pipe Bueno se pronunció a través de una entrevista realizada por Noticias RCN, en el que compartió su sentido pésame al compartir una amplia trayectoria profesional.

¿Qué dijo Pipe Bueno por la muerte de Yeison Jiménez? | Foto: Freepik

En la entrevista, Pipe Bueno, recordó el importante legado que dejó Yeison Jiménez, demostrando ser uno de los artistas más influyentes del país, en especial, al convertirse fuente de inspiración por su gran habilidad en el campo artístico, expresando las siguientes palabras:

“Es una pérdida gigantesca para la música colombiana para todos en la industria porque como todos estamos ahorita en una competencia, es muy lamentable lo que acaba de suceder”, agregó Pipe Bueno en la entrevista.

Por el momento, las palabras de Pipe Bueno han generado múltiples comentarios por parte de los internautas, quienes le han enviado sus condolencias a la familia de Yeison Jiménez y, también, lo han recordado al destacarse en su amplia trayectoria profesional.

¿Qué recordó Pipe Bueno durante una de las últimas conversaciones que tuvo con Yeison Jiménez?

Durante la entrevista con Noticias RCN, Pipe Bueno no solo recordó una de las últimas conversaciones que tuvo con Yeison Jiménez, sino que también, recordó cuando lo invitó a varias de sus presentaciones, en especial, cuando llenó el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en la ciudad de Bogotá, expresando lo siguiente:

Pipe Bueno recordó emotivamente a Yeison Jiménez. | Foto: Canal RCN

“Hablé con él muchas veces, incluso, me invitó muchas veces a varios de sus conciertos. Tampoco, se imaginaba todo lo que estaba haciendo por el género popular. También, fue sorprendente al ver la gran acogida que tuvo Yeison Jiménez al llenar un Estadio El Campín, llevando en alto su gran talento al ser un artista bastante completo”.

