Yeison Jiménez habría tenido un sueño premonitorio antes de morir en avioneta

La muerte de Yeison Jiménez no solo estremeció a la música popular colombiana, sino que también dejó al descubierto un relato que hoy muchos califican como inquietante.

Pues días antes había compartido algunas experiencias que, según él mismo relató, se sintieron como advertencias, especialmente en sueños.

¿Qué había contado Yeison Jiménez sobre sus sueños?

En aquella entrevista, Yeison explicó que en varias ocasiones soñó con situaciones relacionadas con viajes en avión, no se trató de un sueño aislado, sino de una experiencia repetitiva que se le presentó en tres momentos distintos.

En dos de ellos, relató que lograba advertir al piloto a tiempo para evitar una tragedia, como si algo le impulsara a alertar sobre una posible falla técnica.

Sin embargo, en el tercer sueño la historia era distinta, según contó, allí el desenlace era fatal y él se veía a sí mismo protagonizando una noticia trágica, y aseguró que esas experiencias lo marcaron profundamente y que, en su momento, sintió que la vida le estaba enviando señales que no supo interpretar del todo.

Pues para él, no eran simples imágenes nocturnas, sino mensajes que lo dejaron inquieto y reflexivo.

¿Yeison Jiménez había vivido un episodio similar en la vida real?

Yeison Jiménez también narró que meses antes había pasado por un momento crítico durante un vuelo cuando tras salir de mantenimiento, la aeronave en la que se desplazaba presentó fallas poco después del despegue.

El cantante recordó que notó irregularidades en los indicadores y que la aeronave no alcanzaba la altura esperada, y relató que la cercanía de las montañas y la sensación de no lograr ascender hicieron que el temor se apoderara del grupo.

Yeison Jiménez contó en una entrevista semanas antes de su muerte que había soñado con un accidente en avioneta. (Foto Canal RCN).

En medio de ese episodio, el artista pensó en su familia y, especialmente, en su hijo, que estaba próximo a nacer, sin embargo, afortunadamente, en aquella ocasión, la experiencia del piloto fue clave para evitar una tragedia mayor.

El aterrizaje de emergencia permitió que todos salieran con vida, pero el impacto emocional fue tan fuerte que Yeison confesó haber atravesado un proceso de ansiedad y depresión que requirió acompañamiento profesional.

¿Cómo se entienden hoy las palabras de Yeison Jiménez tras su partida?

Con la confirmación de su muerte, para algunos, se trata de una coincidencia dolorosa y para otros, de un testimonio espiritual que refleja la sensibilidad y profundidad emocional del cantante.

El relato más personal de Yeison Jiménez: una entrevista donde habló de señales que hoy estremecen a sus seguidores. / (Foto del Canal RCN)

Su legado musical se une a estas palabras que quedaron registradas como parte de su historia personal, recordando que incluso las figuras más fuertes también sienten, dudan y se cuestionan.