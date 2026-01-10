Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeison Jiménez habría tenido un sueño premonitorio antes de morir en avioneta

Yeison Jiménez habría hablado recientemente de sueños premonitorios y señales que anticipaban un accidente aéreo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yeison Jiménez relató un sueño inquietante sobre un accidente aéreo.
Yeison Jiménez relató un sueño inquietante sobre un accidente aéreo. Foto AFP/ Rodrigo Varela

La muerte de Yeison Jiménez no solo estremeció a la música popular colombiana, sino que también dejó al descubierto un relato que hoy muchos califican como inquietante.

Pues días antes había compartido algunas experiencias que, según él mismo relató, se sintieron como advertencias, especialmente en sueños.

Artículos relacionados

¿Qué había contado Yeison Jiménez sobre sus sueños?

En aquella entrevista, Yeison explicó que en varias ocasiones soñó con situaciones relacionadas con viajes en avión, no se trató de un sueño aislado, sino de una experiencia repetitiva que se le presentó en tres momentos distintos.

En dos de ellos, relató que lograba advertir al piloto a tiempo para evitar una tragedia, como si algo le impulsara a alertar sobre una posible falla técnica.

 

Sin embargo, en el tercer sueño la historia era distinta, según contó, allí el desenlace era fatal y él se veía a sí mismo protagonizando una noticia trágica, y aseguró que esas experiencias lo marcaron profundamente y que, en su momento, sintió que la vida le estaba enviando señales que no supo interpretar del todo.

Pues para él, no eran simples imágenes nocturnas, sino mensajes que lo dejaron inquieto y reflexivo.

Artículos relacionados

¿Yeison Jiménez había vivido un episodio similar en la vida real?

Yeison Jiménez también narró que meses antes había pasado por un momento crítico durante un vuelo cuando tras salir de mantenimiento, la aeronave en la que se desplazaba presentó fallas poco después del despegue.

El cantante recordó que notó irregularidades en los indicadores y que la aeronave no alcanzaba la altura esperada, y relató que la cercanía de las montañas y la sensación de no lograr ascender hicieron que el temor se apoderara del grupo.

Yeison Jiménez contó en una entrevista semanas antes de su muerte que había soñado con un accidente en avioneta.
Yeison Jiménez contó en una entrevista semanas antes de su muerte que había soñado con un accidente en avioneta. (Foto Canal RCN).

En medio de ese episodio, el artista pensó en su familia y, especialmente, en su hijo, que estaba próximo a nacer, sin embargo, afortunadamente, en aquella ocasión, la experiencia del piloto fue clave para evitar una tragedia mayor.

El aterrizaje de emergencia permitió que todos salieran con vida, pero el impacto emocional fue tan fuerte que Yeison confesó haber atravesado un proceso de ansiedad y depresión que requirió acompañamiento profesional.

Artículos relacionados

¿Cómo se entienden hoy las palabras de Yeison Jiménez tras su partida?

Con la confirmación de su muerte, para algunos, se trata de una coincidencia dolorosa y para otros, de un testimonio espiritual que refleja la sensibilidad y profundidad emocional del cantante.

El relato más personal de Yeison Jiménez: una entrevista donde habló de señales que hoy estremecen a sus seguidores.
El relato más personal de Yeison Jiménez: una entrevista donde habló de señales que hoy estremecen a sus seguidores. / (Foto del Canal RCN)

Su legado musical se une a estas palabras que quedaron registradas como parte de su historia personal, recordando que incluso las figuras más fuertes también sienten, dudan y se cuestionan.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Salen a la luz los nombres de quienes murieron con Yeison Jiménez en el accidente aéreo Yeison Jiménez

Revelan los nombres de las otras personas que fallecieron junto a Yeison Jiménez en el accidente aéreo

Autoridades confirmaron que otras cinco personas fallecieron junto a Yeison Jiménez en el accidente aéreo.

Yeison Jiménez y los conciertos que le quedaron pendientes en el 2026 Yeison Jiménez

Yeison Jiménez: esta fue la última promesa que no logró cumplir en Bogotá

Yeison Jiménez estaba a pocos meses de cumplir uno de sus más grandes sueños en su carrera musical.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo Yeison Jiménez

¿Cuál fue la última presentación de Yeison Jiménez y hacia dónde se dirigía? El cantante tenía varias presentaciones programadas

Unas horas antes del accidente, Yeison Jiménez se presentó en un municipio de Santander. Él mismo subió algunos videos de ese show.

Lo más superlike

Así reaccionó Jessi Uribe tras el fallecimiento de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Jessi Uribe no pudo contener el llanto y así despidió a Yeison Jiménez: “nos vemos arriba”

Jessi Uribe expresó su dolor por la muerte de Yeison Jiménez con un mensaje lleno de fe y recuerdos compartidos.

Las redes reaccionan a un video de Carlos Villagrán. Talento internacional

Carlos Villagrán divide opiniones tras broma viral durante encuentro con un niño

El actor Salvador Zerboni contó su drama tras perder la audición del oído izquierdo. Viral

Exparticipante de La casa de los famosos perdió la audición de un oído: relató su drama

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas

Sara Uribe destapa si La casa de los famosos es real o puro show La casa de los famosos

Sara Uribe destapó la verdad y reveló si en La casa de los famosos Colombia la convivencia es real