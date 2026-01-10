Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yaya Muñoz impactó con su figura en medio de una posible ruptura con José Rodríguez

Yaya Muñoz levantó elogios y muchos suspiros al presumir su figura en una publicación que hizo desde la playa.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Yaya Muñoz paseó por la playa y presumió su gran figura, pero lo hizo sin José Rodríguez. Fotos: Canal RCN

Yaya Muñoz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha sembrado dudas entre sus seguidores, pues algunos presumen que terminó con José Rodríguez, a quien conoció, justamente, en el mencionado reality.

¿Yaya y José Rodríguez, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, terminaron su relación?

En medio de esos rumores, la presentadora se está tomando unos días de descanso en la playa y así aprovechó para presumir su espectacular figura.

Artículos relacionados

Yaya compartió varias imágenes en redes sociales y los internautas no dudaron en reaccionar con distintos comentarios y muchos “likes”.

En un fragmento de la grabación, la mujer camina por un pequeño camino, se detiene y mira hacia atrás, mientras deja ver grandes detalles de su figura. En otra publicación, compartió una serie de fotografías y los halagos no se hicieron esperar.

“Te ves más linda”, “qué bien te sienta la soltería”, “pero Yaya”, “cómo brillan tus ojos”, “la más preciosa”, “lo más lindo de Instagram”, “hermosa eres, te admiro”, “una linda en la playa”.

En esta publicación, de nuevo brilló por su ausencia José Rodríguez, lo que elevó aún más los rumores de una posible ruptura. Hasta ahora, ninguno de los exparticipantes de la casa más famosa ha querido aclarar si realmente se acabó su noviazgo.


Los rumores se acrecentaron cuando la pareja dejó de hacer publicaciones juntos. De hecho, en Navidad y Año Nuevo los internautas esperaban verlos compartir juntos, pero eso no ocurrió.

Artículos relacionados

Yaya Muñoz compartió un video en el que lucía como “mamá Noel”, pero en ningún mostró al deportista. Ahora, desde la playa, tampoco apareció José.

Y mientras los cibernautas esperan algún tipo de pronunciamiento por parte de ellos, confirmando o desmintiendo las versiones surgidas, se podría producir el final de otra historia de amor surgida en La casa de los famosos Colombia.

Hasta ahora, ninguna de las celebridades han confirmado o desmentido una ruptura.
Siguen las preguntas en torno a la actualidad de la relación de Yaya y José. Foto: Canal RCN

Karina García y Altafulla, quienes habían iniciado una relación en la segunda temporada de La casa, terminaron poco después de salir de reality y, ahora, se especula que Yaya y José habrían corrido el mismo destino.

Caso contrario han sido Mateo Varela y Norma Nivia. La actriz y el deportista siguen juntos y muy enamorados, de hecho, ya viven juntos y han hablado de grandes planes para el futuro.

De las mencionadas relaciones, la de Mateo y Norma era la que generaba más dudas. Muchas veces, ‘Peluche’ fue señalado de estar con Nivia por estrategia, sin embargo, el tiempo ha dicho lo contrario.

Norma y Mateo se han convertido en una pareja muy unida, crean contenido para redes sociales y han hecho distintos viajes juntos. El amor ha fluido tanto que algunos ya han hablado de matrimonio e hijos para el futuro.

Norma Nivia, Mateo Varela
Mateo Varela y Norma Nivia siguen juntos tras varios meses de haber salido de La casa de los famosos Colombia. | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Frente a historias de amor en La casa de los famosos, una muy conocida ocurrió en la primera temporada. Allí, Nataly Umaña se involucró con Miguel Melfi estando casada con Alejandro Estrada. La situación generó todo un escándalo, pues el actor entró a La casa y, ante miles de personas, le devolvió el anillo de matrimonio a la ibaguereña.

Entre tanto, en la segunda, ya terminaron Karina y Altafulla, y pronto se podría confirmar lo mismo con Yaya y José.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio habló del difícil momento que vivió por su enfermedad. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reveló los momentos de angustia que vivió cuando enfermó

Yeferson Cossio contó con detalle varios momentos que vivió durante un examen médico al que se sometió cuando enfermó.

Alejandro Estrada dudó mucho de aceptar la invitación de estar en La casa de los famosos. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada estuvo a punto de no ir a La casa de los famosos Colombia, ¿por qué?

Alejandro Estrada hizo una confesión sobre La casa de los famosos Colombia que se estrena este lunes 12 de enero.

Sara Uribe se sincera sobre su vida amorosa. Sara Uribe

Sara Uribe rompe el silencio y habla de su vida amorosa, ¿confirmó novio?

Sara Uribe sorprendió con su respuesta en la cual confesó cómo está su situación amorosa antes de entrar a La casa de los famosos.

Lo más superlike

Maribel Guardia le dedicó un emotivo mensaje a su hijo en redes sociales. Celebrities

Maribel Guardia desempolvó foto de su hijo fallecido y le dedicó desgarrador mensaje

Maribel Guardia recordó a su hijo Julián Figueroa, quien falleció trágicamente a la edad de 27 años.

Sara Uribe destapa si La casa de los famosos es real o puro show La casa de los famosos

Sara Uribe destapó la verdad y reveló si en La casa de los famosos Colombia la convivencia es real

Muere Beatriz González Talento nacional

¡Luto en el arte colombiano! Murió Beatriz González, una de las artistas más influyentes del país

Jhonny Rivera confiesa se vio obligado a dejar su finca Jhonny Rivera

Jhonny Rivera confiesa el motivo por el que se vio obligado a dejar su finca: “Se me acabó la paz”

El alcohol no solo afecta el hígado: también daña la memoria y la capacidad de crear recuerdos. Salud

Beber alcohol podría borrar los recuerdos, esto advierten expertos sobre su impacto cerebral