Yaya Muñoz impactó con su figura en medio de una posible ruptura con José Rodríguez

Yaya Muñoz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha sembrado dudas entre sus seguidores, pues algunos presumen que terminó con José Rodríguez, a quien conoció, justamente, en el mencionado reality.

¿Yaya y José Rodríguez, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, terminaron su relación?

En medio de esos rumores, la presentadora se está tomando unos días de descanso en la playa y así aprovechó para presumir su espectacular figura.

Yaya compartió varias imágenes en redes sociales y los internautas no dudaron en reaccionar con distintos comentarios y muchos “likes”.

En un fragmento de la grabación, la mujer camina por un pequeño camino, se detiene y mira hacia atrás, mientras deja ver grandes detalles de su figura. En otra publicación, compartió una serie de fotografías y los halagos no se hicieron esperar.

“Te ves más linda”, “qué bien te sienta la soltería”, “pero Yaya”, “cómo brillan tus ojos”, “la más preciosa”, “lo más lindo de Instagram”, “hermosa eres, te admiro”, “una linda en la playa”.

En esta publicación, de nuevo brilló por su ausencia José Rodríguez, lo que elevó aún más los rumores de una posible ruptura. Hasta ahora, ninguno de los exparticipantes de la casa más famosa ha querido aclarar si realmente se acabó su noviazgo.



Los rumores se acrecentaron cuando la pareja dejó de hacer publicaciones juntos. De hecho, en Navidad y Año Nuevo los internautas esperaban verlos compartir juntos, pero eso no ocurrió.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un actor! Murió famosa celebridad a sus 24 años tras una grave enfermedad: así se anunció

Yaya Muñoz compartió un video en el que lucía como “mamá Noel”, pero en ningún mostró al deportista. Ahora, desde la playa, tampoco apareció José.

Y mientras los cibernautas esperan algún tipo de pronunciamiento por parte de ellos, confirmando o desmintiendo las versiones surgidas, se podría producir el final de otra historia de amor surgida en La casa de los famosos Colombia.

Siguen las preguntas en torno a la actualidad de la relación de Yaya y José. Foto: Canal RCN

Karina García y Altafulla, quienes habían iniciado una relación en la segunda temporada de La casa, terminaron poco después de salir de reality y, ahora, se especula que Yaya y José habrían corrido el mismo destino.

Caso contrario han sido Mateo Varela y Norma Nivia. La actriz y el deportista siguen juntos y muy enamorados, de hecho, ya viven juntos y han hablado de grandes planes para el futuro.

De las mencionadas relaciones, la de Mateo y Norma era la que generaba más dudas. Muchas veces, ‘Peluche’ fue señalado de estar con Nivia por estrategia, sin embargo, el tiempo ha dicho lo contrario.

Norma y Mateo se han convertido en una pareja muy unida, crean contenido para redes sociales y han hecho distintos viajes juntos. El amor ha fluido tanto que algunos ya han hablado de matrimonio e hijos para el futuro.

Mateo Varela y Norma Nivia siguen juntos tras varios meses de haber salido de La casa de los famosos Colombia. | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados José Rodríguez José Rodríguez respondió las críticas por su estado físico tras rumores de ruptura con Yaya Muñoz

Frente a historias de amor en La casa de los famosos, una muy conocida ocurrió en la primera temporada. Allí, Nataly Umaña se involucró con Miguel Melfi estando casada con Alejandro Estrada. La situación generó todo un escándalo, pues el actor entró a La casa y, ante miles de personas, le devolvió el anillo de matrimonio a la ibaguereña.

Entre tanto, en la segunda, ya terminaron Karina y Altafulla, y pronto se podría confirmar lo mismo con Yaya y José.