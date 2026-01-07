José Rodríguez respondió las críticas por su estado físico tras rumores de ruptura con Yaya Muñoz

El creador de contenido José Rodríguez no dudó en responder las críticas que recibe por hacer tanto deporte.

José Rodríguez recibe críticas por hacer ejercicio. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue la respuesta de José Rodríguez a las críticas por hacer deporte?

En varias publicaciones en sus redes sociales, el influenciador y modelo mostró un comentario que le hizo una de sus seguidoras en el que le dicen que ahora se cree hijo del famoso boxeador de las películas de Hollywood Apollo Creed.

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia se le acercó a su entrenador diciéndole con ironía y sarcasmo que iba a dejar de entrenar por ese tipo de comentarios que recibe.

En otra historia que compartió, subió una foto del estado físico de la persona que le hizo la crítica en el comentario en forma de burla diciendo que así están las personas que le critican el ejercicio.

“La que me critica por hacer deporte”, escribió José Rodríguez en su publicación.

¿José Rodríguez y Yaya Muñoz confirmaron su ruptura?

Por otra parte, José Rodríguez sigue inmerso entre rumores de separación con la también exparticipante de La casa de los famosos Colombia Yaya Muñoz.

Recientemente el creador de contenido compartió una imagen donde se le ve con sus dos hijos hechos con IA pero sin tener en cuenta a Yaya Muñoz, lo que avivó las especulaciones sobre su futuro sentimental.

Yaya habló en un podcast y aunque no confirmó si terminó con José, lloró contando que no siente justo el hate que ha recibido debido a sus declaraciones y dejó ver que no atraviesan su mejor momento.

Además, de que el distanciamiento en las redes sociales es evidente.

Por ahora, el creador de contenido y la presentadora han seguido alimentando los rumores con sus publicaciones.

Cada gesto, cada ausencia y cada mensaje compartido se interpreta como una pista por parte de los internautas, quienes permanecen atentos a cualquier detalle que pueda confirmar o desmentir la situación sentimental que atraviesan.

José Rodríguez se ha dejado ver en diferentes campañas publicitarias, reforzando su faceta como modelo y creador de contenido, lo que demuestra que continúa enfocado en aprovechar las oportunidades profesionales que le brinda su imagen y disciplina deportiva.

Mientras Yaya Muñoz ha compartido momentos de descanso junto a sus padres, disfrutando de unas vacaciones familiares que también han sido visibles en sus redes sociales.