¡Adiós a un actor! Murió famosa celebridad a sus 24 años tras una grave enfermedad: así se anunció

En las últimas horas, el mundo de la música se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el fallecimiento de reconocido actor y cantante a sus 24 años.

Sin duda, la noticia ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes han lamentado el inesperado fallecimiento del cantante, quien dejó un importante legado a lo largo de su carrera profesional.

Artículos relacionados La abuela La casa de los famosos Colombia La Abuela, de La casa de los famosos, reapareció con un cuerpazo: "ahora sí, qué pollo hay pa' mí"

¿Cómo se confirmó el fallecimiento del actor y cantante a sus 24 años?

El nombre del músico y actor Siro Ouro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes redes sociales tras confirmarse su fallecimiento hace pocos días, quien batalló una grave enfermedad.

¿Cómo se confirmó el fallecimiento de Siro Ouro? | Foto: Freepik

La noticia fue confirmada por parte de un comunicado oficial compartido por parte de ‘La Tristura’, cuya productora lo visibilizó durante años, haciendo parte de importantes producciones y expresaron las siguientes palabras:

“Queridas, tenemos que contaros que ha muerto Siro. Nuestro joven y delicado amigo. Intérprete de nuestras obras y compañero de tantas aventuras. No queremos decir mucho por aquí, nos disculpamos si os estáis enterando ahora. Hemos intentado llamar y contarlo de viva voz en la medida de lo posible”, agregó Tristura.

Desde luego, la noticia ha generado un profundo vació por parte de sus allegados, amigos y por parte de su padre, llamado Dani Oruro, quien es un reconocido actor y despidió a su hijo expresando las siguientes palabras:

“Hoy se ha ido mi hijo Siro, falleció de noche sin sufrir a los 24 años. Llevaba años luchando con una enfermedad rastera, mezquina y cruel a la que finalmente sucumbió. Esta madrugada se tomó las uvas en casa de su abuela y se retiró a su habitación”, agregó el padre del joven.

Artículos relacionados Talento internacional ¿Murió Bruce Willis? Mensaje de su esposa preocupa a sus fans en redes sociales

¿Cuál fue el importante legado que dejó Siro Ouro a lo largo de su carrera?

Cabe destacar que Siro Ouro se destacó durante años al ser un reconocido actor y cantante, pues siempre demostró su gran habilidad en el campo artístico al participar en varias producciones como: ‘La Mesías’, ‘Somos reyes’ y ‘La consagración de la primavera’.

¿En qué producciones participó Siro Ouro? | Foto: Freepik

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón confesó que tiene un primo hermano al cual su padre reconoció antes de fallecer

Así también, Siro también fue un distinguido cantante, llamado por ‘Gold Sirope’, en el que interpretó varias piezas musicales como: ‘Nueve tildes’ y ‘Piedra luna’.