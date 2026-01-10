Testigo del accidente aéreo de Yeison Jiménez dio detalles del siniestro: “no se pudo hacer nada”

El cantante Yeison Jiménez falleció este sábado 10 de enero en Boyacá tras un grave accidente aéreo. El artista nacido en Manzanares, Caldas, tenía 34 años y se desplazaba hacia Antioquia, donde tenía planeada una presentación para esta noche.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Jessi Uribe no pudo contener el llanto y así despidió a Yeison Jiménez: “nos vemos arriba”

¿Quién alertó a las autoridades del accidente de Yeison Jiménez?

Noticias RCN habló con uno de los testigos del accidente, quien se mostró bastante afectado por lo sucedido en la vereda La Romita en Paipa, Boyacá.

Camilo Zorro, uno de los habitantes del sector, contó que al parecer la avioneta venía con fallas mecánicas. “La avioneta rebotó, se cayó y estalló. Se incineró inmediatamente”, contó el señor.

Video de la avioneta en la que murió Yeison Jiménez minutos antes del accidente | Foto del Canal RCN

Camilo dijo que fue el presidente de la Junta de Acción Comunal el que alertó a los Bomberos y demás autoridades de lo sucedido.

“No se pudo hacer nada porque la avioneta ya estaba en llamas”, agregó.

El señor también dijo que se salvó de milagro, pues se dirigía hacia el mismo lado donde colisionó la aeronave.

Yeison Jiménez relató un sueño inquietante sobre un accidente aéreo. Foto AFP/ Rodrigo Varela

¿Cómo fueron las últimas horas de Yeison Jiménez?

El mismo noticiero se comunicó con el personero de Duitama, Felipe Acosta, quien fue una de las últimas personas en hablar con el cantante vía telefónica. Confirmó que se desplazó sobre las 10:30 a. m. de Málaga, Santander, a Paipa, Boyacá, por vía terrestre.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jhonny Rivera se pronuncia con emotivo mensaje ante el fallecimiento de Yeison Jiménez

El cantante almorzó sobre las 2 p.m. en Belén, Boyacá, y llegaron a las 3:50 p.m. al aeropuerto de Paipa. Fue en ese momento donde hablaron por última vez para cuadrar el itinerario para su presentación en Miraflores. Minutos después ocurrió el siniestro que terminó con su vida.

“Iba para la ciudad de Medellín para la presentación que tenía en Marinilla, Antioquia”, contó el personero, quien evidentemente también estaba conmovido con lo sucedido.

Tras lo sucedido, el diálogo de Yeison Jiménez con Juan Pablo Raba para el podcast “Los hombres sí lloran”, donde el cantante contó que había soñado en tres oportunidades con un accidente aéreo, se ha hecho viral. Los internautas creen que el artista caldense presentía su muerte.