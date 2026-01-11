Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Desgarrador mensaje de la hermana de Yeison Jiménez: “que sea un sueño”

Hermana de Yeison Jiménez compartió desgarrador mensaje, pidiendo que la partida del artista sea solo un sueño.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Hermana de Yeison Jiménez reaparece con un conmovedor mensaje.
El desgarrador mensaje de la hermana de Yeison Jiménez que conmovió a todos. (AFP/ Eva Marie)

Colombia se vistió de luto el pasado sábado 10 de enero, tras conocerse la lamentable noticia de la partida de Yeison Jiménez, quien dejó este mundo cuando viajaba hacia Antioquia para seguir cumpliendo su sueño como cantante.

En horas de la tarde de ese sábado, el nombre el artista se volvió tendencia en todas las redes sociales porque e incluso, se llegó a pensar que su partida podría tratarse de una nota falsa.

Luego de más de 12 horas de confirmarse que Jiménez perdió la vida, su familia, amigos y seguidores no comprenden por qué ocurrieron estos hechos.

¿Cómo se generó el fallecimiento de Yeison Jiménez?

A través de las redes sociales se conocieron las impactantes imágenes de cómo quedó la avióneta en la que iba a viajar Yeison Jiménez, pues iba de Paipa a Marinilla para otra presentación.

En la noche del viernes, el cantante de música popular había cantado para el público de Málaga, Santander y él mismo compartió que fue feliz en su show, pero debía continuar con su agenda y saldría hacia Antioquia.

Hermana de Yeison Jiménez habla del último momento del artista
El mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras su partida. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con varios informes, la aeronave no habría logrado el ascenso necesario para volar y chocó contra la pista de despegue, lo que generó que se consumiera en llamas.

¿Cuál fue el mensaje desgarrador de la hermana de Yeison Jiménez tras horas de su muerte?

Después de más de 12 horas de confirmarse la muerte de Yeison Jiménez, la hermana del artista volvió a aparecer en las historias de su cuenta de Instagram, en donde redactó un mensaje desgarrador.

“Dios, que esto sea un sueño”, escribió Lina Jiménez.

Además de este conmovedor mensaje, la mujer expresó que el artista había sido feliz hasta el último minuto de su vida y que les dejó u gran dolor tras su lamentable y arrepentida partida.

¿Yeison Jiménez presentó que iba a morir?

El mensaje desgarrador de la hermana de Yeison Jiménez que conmovió a todos.
Hermana de Yeison Jiménez reaparece con un conmovedor mensaje. (Foto: Canal RCN)

Además de los videos que se han viralizado en donde Yeison Jiménez cuenta que soñó en tres diferentes ocasiones que moría en un accidente aéreo, el artista se había despedido de los escenarios.

Lo que dijo Yeison Jiménez en medio de uno de sus conciertos, es que “a los 35 años quería descansar un poco”, pues reveló que ha trabajado mucho desde los 13 años y se quería tomar un descanso de los escenarios.

