Lluvia de críticas a mujer que filtró chat comprometedor con Yeison Jiménez

Una mujer compartió el último supuesto chat que tuvo con Yeison Jiménez, en donde se evidencia sus posibles coqueteos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Mujer filtra supuesto último chat con Yeison Jiménez y desata polémica
Mujer expone presunto chat coqueteando con Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN -Freepik)

El sábado 10 de enero, Colombia se vistió de luto al confirmarse que Yeison Jiménez había fallecido a sus 34 años en medio de un vuelo desde Boyacá, con destino a Antioquia.

De acuerdo con lo mencionado en redes y noticias, el artista debía llegar hasta Marinilla, en donde sus músicos ya lo estaban esperando para dar su concierto en el lugar.

¿Qué se sabe sobre el accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez?

El accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez se dio en la misma pista de donde se supone tenían que despegar, pues sal parecer, la avioneta no logró ascender adecuadamente y minutos después esta se chocó.

Tras el choque, la aeronave se prendió en llamas y estas la consumieron casi en su totalidad, sin dejar con vida a ninguna de las seis personas que se encontraban allí.

Según comunicados de las autoridades nacionales y del departamento de Boyacá, se investiga qué pudo generar la afectación en la aeronave en la que viajaba el artista de música popular.

Mujer publica conversación con Yeison Jiménez y recibe ola de críticas
Mujer filtra supuesto último chat con Yeison Jiménez y desata polémica. (Foto}: Canal RCN)

¿Cuál fue el chat con Yeison Jiménez que reveló una mujer?

A través de todas las redes sociales se está hablando bastante sobre el tema de la partida de Yeison Jiménez, pues esta lamentable noticia sacudió al país, ya que el artista aún era muy joven y tenía muchos sueños por cumplir.

Sin embargo, en medio del suceso, una mujer se robó la atención tras revelar su supuesto último chat con Yeison Jiménez.

La mujer compartió en sus historias de Instagram una foto con el artista lamentando su partida y luego pantallazo del chat con él, en donde al parecer, él le coqueteaba y hasta le enviaba videos deseándole cosas positivas.

En esta última historia, ella escribió que esa había sido su última conversación. Inmediatamente se viralizó este chat, la mujer empezó a recibir miles de críticas.

El supuesto coqueteo de Yeison Jiménez con mujer antes de su muerte
Mujer publica conversación con Yeison Jiménez y recibe ola de críticas. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles fueron las críticas que recibió la mujer al filtrar supuesto chat con Yeison Jiménez?

Al conocerse el chat de la mujer y Yeison Jiménez, ella empezó a recibir todo tipo de críticas en donde la tacharon de “hermoza”, pues esto fue lo que interpretó los usuarios de redes con la supuesta conversación entre el cantante y la mujer.

Pero, además, el público le exigió respeto, porque este no era el momento adecuado para presumir que” podría ser la otra” de un ser humano que acababa de fallecer.

Al recibir la ola de críticas, la mujer borró todas sus historias.

