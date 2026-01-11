Yeison Jiménez se había despedido de los escenarios, ¿presintió su muerte?

El sábado 10 de enero, una lamentable noticia sacudió al país tras confirmarse la muerte del cantante de música popular, Yeison Jiménez, quien iba a bordo en su avióneta con destino hacia Marinilla.

Los hechos ocurrieron en Paipa, Boyacá, pues en la noche del viernes, el artista habría dado un show en el departamento y junto a otros cinco integrantes de su equipo, emprendieron el vuelo hacia Antioquia para dar otra presentación.

¿Cómo ocurrió el accidente aéreo donde falleció Yeison Jiménez?

Según lo dicho por los testigos del accidente aéreo en donde falleció Yeison Jiménez, al parecer, la avióneta no logró el ascenso adecuado para volar y en medio del intento del vuelo, esta chocó y se prendió en llamas, las cuales, en segundos consumió la aeronave en casi su totalidad.

Cuando las autoridades y cuerpos de socorro llegaron a la pista en donde cayó la avióneta, esta estaba destrozada.

Yeison Jiménez habría revelado que quería descansar.

Tras confirmarse que no hubo sobrevivientes dentro de la aeronave, se empezó a difundir la noticia de que Yeison Jiménez viajaba allí y que iba rumbo a otro concierto en Antioquia.

¿Yeison Jiménez sintió que iba a morir?

Luego de que la noticia sobre su fallecimiento se confirmara por las autoridades nacionales y departamentales, empezaron a viralizarse los videos de Yeison Jiménez estando en presentaciones y entrevistas.

De hecho, se conoció en algunas entrevistas y podcast que, él ya había soñado tres veces con que fallecía en medio de un vuelo.

Lo que revelaba el artista sobre su sueño, es que el piloto del avión le decía que iba a probar la aeronave y que, al volver, le decía que sí se había presentado una falla.

En otro sueño, el artista sí alcanzó a chocar 15 días antes del nacimiento de su hijo.

El anuncio de Yeison Jiménez sobre su retiro temporal de los escenarios.

¿Por qué Yeison Jiménez se había despedido de los escenarios para el 2026?

A través de redes sociales se ha viralizado un video en donde Yeison Jimpenez les confiesa a sus seguidores, quienes lo acompañaron en un concierto, que se ausentaría de los escenarios en sus 35 años.

De acuerdo con sus palabras, él dijo que ha madrugado desde los 13 años y que quería descansar, pues ha trabajado mucho.