Así se enteraron los asistentes al concierto en Marinilla de la muerte de Yeison Jiménez

El público que esperaba a Yeison Jiménez en Marinilla fue informado en el lugar de su fallecimiento tras el accidente aéreo en Boyacá.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El alcalde de Marinilla fue quien informó al público sobre la muerte de Yeison Jiménez.
El alcalde de Marinilla fue quien informó al público sobre la muerte de Yeison Jiménez. Foto Canal RCN

La noche que Marinilla esperaba cantar a una sola voz terminó convertida en un silencio cargado de dolor, lo que sería uno de los conciertos más multitudinarios de las fiestas locales se transformó en un momento de duelo colectivo cuando se confirmó la muerte de Yeison Jiménez.

¿Cómo se enteró el público en Marinilla del fallecimiento de Yeison Jiménez?

Desde tempranas horas del sábado 10 de enero, cientos de personas comenzaron a llegar al lugar donde estaba programada la presentación del cantante en el municipio de Marinilla.

 

Familias enteras, grupos de amigos y seguidores fieles aguardaban con entusiasmo el concierto central de las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre, sin embargo, mientras el público ocupaba el espacio frente a la tarima.

Con voz entrecortada y visiblemente afectado, explicó que la avioneta en la que se desplazaba el artista había sufrido un accidente en zona rural del municipio de Paipa, Boyacá, y que la información preliminar indicaba que no había sobrevivientes.

¿Qué hacía Yeison Jiménez antes del accidente?

Yeison Jiménez venía de cumplir una intensa agenda musical, la noche anterior, el 9 de enero, había ofrecido un concierto en Málaga, Santander, que con el paso de las horas se convertiría en su última presentación en vivo.

Yeison Jiménez llevó la música popular a grandes escenarios del país.
Yeison Jiménez llevó la música popular a grandes escenarios del país. Foto AFP/Eva Marie Uzcategui

Tras ese show, el cantante emprendió un recorrido aéreo con destino a Medellín, desde donde planeaba continuar hacia Marinilla para cumplir su compromiso artístico.

En ella viajaban, además del cantante, varios integrantes de su círculo cercano y su equipo de trabajo, personas con las que compartía no solo escenarios, sino también largas jornadas de carretera, vuelos y convivencia constante.

¿Cómo reaccionó Marinilla tras la confirmación oficial de la muerte de Yeison Jiménez?

Horas después del anuncio en tarima, la Alcaldía de Marinilla emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con la familia del artista, sus amigos, su equipo y los seguidores que hoy lamentan su partida.

Yeison Jiménez, cantante de música popular
Yeison Jiménez falleció en un accidente aéreo mientras se dirigía a Marinilla, Antioquia, donde tenía una presentación programada. (Foto: Eva Marie Uzcategui / AFP)

La administración municipal destacó que el hecho enluta no solo al país, sino al mundo de la música popular, un género que Yeison Jiménez ayudó a llevar a escenarios cada vez más grandes.

Como gesto de respeto y homenaje, se realizó un minuto de silencio durante la jornada festiva y se anunció un acto simbólico a la hora en que estaba programado el concierto.

Lejos de cancelar por completo las celebraciones, el municipio optó por transformar el espacio en un escenario de memoria y recogimiento, una despedida inesperada.

