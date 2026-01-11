Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe
Alejandro Fernández fue intervenido quirúrgicamente tras ser hospitalizado de urgencia, causando alarma entre sus seguidores.
Una ola de preocupación ha generado el cantante mexicano Alejandro Fernández a sus fans, luego de que se revelara que tuvo que ser hospitalizado de urgencias e intervenido quirúrgicamente. ¿Qué le pasó? Te contamos.
¿Por qué fue hospitalizado de urgencias e intervenido quirúrgicamente Alejandro Fernández?
Alejandro Fernández recurrió a sus historias de Instagram para informar a sus más de cuatro millones de seguidores que había sido hospitalizado por fuertes dolores abdominales y que, tras los exámenes, fue intervenido quirúrgicamente por apendicitis.
El cantante, quien generó preocupación entre sus fans, compartió un breve mensaje asegurando que su estado de salud era favorable tras la operación y aprovechó para agradecer a todos los que se preocuparon por él.
Hola, mi gente. Les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió muy bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. Los quiero mucho", expresó.
Ante su mensaje, sus fans expresaron su pronta recuperación y le pidieron mantenerse en reposo.
¿Qué es y cuáles son los síntomas de la apendicitis?
La apendicitis es la inflamación del apéndice y suele comenzar con dolor abdominal que generalmente inicia alrededor del ombligo y luego se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen.
Según expertos, este dolor suele intensificarse con el tiempo y se acompaña de sensibilidad al tacto en esa zona.
Otros síntomas frecuentes, según La Clínica Mayo, incluyen náuseas, vómitos, pérdida de apetito, fiebre ligera y malestar general. En algunos casos, pueden presentarse también estreñimiento o diarrea.
Es importante destacar que la combinación de estos signos, sobre todo el dolor localizado intenso, es motivo para acudir a un médico de inmediato, tal y como hizo el intérprete de 'Me Dedique a perderte', ya que la apendicitis puede complicarse rápidamente.
¿Alejandro Fernández reaccionó a la muerte de Yeison Jiménez?
Sí, Alejandro Fernández reaccionó a la muerte de Yeison Jiménez. Tras actualizar a sus fans sobre su salud en Instagram, compartió un video de Yeison cantando en un concierto para expresar sus condolencias con el cantante y despedirlo con un breve mensaje.
Que en paz descanse", escribió junto a un moño negro y un emoji de carita triste.