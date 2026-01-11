Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Alejandro Fernández fue intervenido quirúrgicamente tras ser hospitalizado de urgencia, causando alarma entre sus seguidores.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Alejandro Fernández preocupa a sus fans tras ser hospitalizado de urgencia. (Foto: Javier Torres /AFP)

Una ola de preocupación ha generado el cantante mexicano Alejandro Fernández a sus fans, luego de que se revelara que tuvo que ser hospitalizado de urgencias e intervenido quirúrgicamente. ¿Qué le pasó? Te contamos.

¿Por qué fue hospitalizado de urgencias e intervenido quirúrgicamente Alejandro Fernández?

Alejandro Fernández recurrió a sus historias de Instagram para informar a sus más de cuatro millones de seguidores que había sido hospitalizado por fuertes dolores abdominales y que, tras los exámenes, fue intervenido quirúrgicamente por apendicitis.

Alejandro Fernández, cantante mexicano
Alejandro Fernández alertó a sus fans revelando por qué fue hospitalizado de urgencias. (Foto: Javier Torres /AFP)

El cantante, quien generó preocupación entre sus fans, compartió un breve mensaje asegurando que su estado de salud era favorable tras la operación y aprovechó para agradecer a todos los que se preocuparon por él.

Hola, mi gente. Les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió muy bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. Los quiero mucho", expresó.

Ante su mensaje, sus fans expresaron su pronta recuperación y le pidieron mantenerse en reposo.

¿Qué es y cuáles son los síntomas de la apendicitis?

La apendicitis es la inflamación del apéndice y suele comenzar con dolor abdominal que generalmente inicia alrededor del ombligo y luego se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen.

Según expertos, este dolor suele intensificarse con el tiempo y se acompaña de sensibilidad al tacto en esa zona.

Otros síntomas frecuentes, según La Clínica Mayo, incluyen náuseas, vómitos, pérdida de apetito, fiebre ligera y malestar general. En algunos casos, pueden presentarse también estreñimiento o diarrea.

Es importante destacar que la combinación de estos signos, sobre todo el dolor localizado intenso, es motivo para acudir a un médico de inmediato, tal y como hizo el intérprete de 'Me Dedique a perderte', ya que la apendicitis puede complicarse rápidamente.

Alejandro Fernández, cantante mexicano
Alejandro Fernández presentó síntomas comunes de una apendicitis. (Foto: Javier Torres /AFP)

¿Alejandro Fernández reaccionó a la muerte de Yeison Jiménez?

Sí, Alejandro Fernández reaccionó a la muerte de Yeison Jiménez. Tras actualizar a sus fans sobre su salud en Instagram, compartió un video de Yeison cantando en un concierto para expresar sus condolencias con el cantante y despedirlo con un breve mensaje.

Que en paz descanse", escribió junto a un moño negro y un emoji de carita triste.

