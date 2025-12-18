Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandro Fernández confesó que busca crear un museo dedicado a la memoria de Vicente Fernández

Descubre los planes de Alejandro Fernández para crear un museo dedicado a don Vicente Fernández y preservar su legado musical.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca
Homenaje a Vicente Fernández (Foto: Valerie Macon / AFP)

A cuatro años de la partida de Vicente Fernández, su hijo Alejandro Fernández ha decidido dar un paso más para preservar ese legado y compartirlo con el público desde un lugar profundamente simbólico, la creación de un museo dedicado a la vida y obra de don Vicente.

La idea, según explicó, es construir un espacio que permita comprender el recorrido completo de su padre, desde sus raíces humildes hasta convertirse en una figura universal de la música ranchera.

¿Cómo nació la idea de un museo dedicado a don Vicente Fernández?

Alejandro Fernández reveló que el concepto surgió de manera natural, impulsado por el deseo de mantener viva la memoria de su padre de una forma respetuosa y auténtica.

Más que una exhibición tradicional de premios y trajes, el objetivo es crear una experiencia inmersiva que permita a los visitantes conocer los espacios donde don Vicente vivió su día a día, compartió con su familia y encontró inspiración.

¿Qué experiencia busca ofrecer Alejandro Fernández a los fans?

El museo, según explicó el propio Alejandro, pretende convertirse en un espacio vivo, donde las personas puedan sentir de cerca la esencia de Vicente Fernández, la idea es que los visitantes recorran los lugares que formaron parte de su rutina, dónde dormía, dónde comía, dónde descansaba y cómo era su vida lejos de los escenarios.

Alejandro Fernández quiere que los fans conozcan al Vicente más humano.
Alejandro Fernández quiere que los fans conozcan al Vicente más humano. (Foto: Javier Torres / AFP)

El proyecto apunta a convertirse en un referente cultural, no solo para los seguidores del regional mexicano, sino también para estudiantes, investigadores y turistas interesados en la historia musical del país.

¿Cómo vive Alejandro Fernández el duelo a cuatro años de la ausencia de su padre?

El anuncio del museo coincide con una fecha cargada de significado para la familia Fernández, el aniversario luctuoso de don Vicente, ocurrido cada 12 de diciembre.

Alejandro confesó que, con el paso del tiempo, el dolor se ha transformado en una forma distinta de recuerdo, hoy, más que tristeza, predomina el deseo de celebrar su vida y su legado.

El Rancho Los Tres Potrillos es una de las opciones para albergar el museo.
El Rancho Los Tres Potrillos es una de las opciones para albergar el museo. (Foto: AFP/ Javier Torres)

Extraña las conversaciones, los consejos y la complicidad que compartía con su padre, sin embargo, proyectos como este museo se convierten en una manera de seguir dialogando con su memoria y de permitir que nuevas generaciones conozcan la historia de un ícono irrepetible.

