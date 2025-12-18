Nicolás Arrieta quedó en shock tras gesto de Lina Tejeiro hacia él: "nunca me lo imaginé"

Nicolás Arrieta, uno de los participantes confirmados para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, recientemente captó las miradas de sus seguidores en las redes sociales tras presumir el particular gesto que tuvo Lina Tejeiro con él.

¿Cuál fue el gesto de Lina Tejeiro con Nicolás Arrieta, participante confirmado para La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram en donde el creador de contenido acumula más de 1 millón de seguidores, apareció una vez más para compartir que la actriz le hizo una cordial invitación para un nuevo lanzamiento de su nueva marca.

En una primera historia, Arrieta apareció en compañía de la también empresaria agradeciéndole por la invitación, ella por su parte, se muestra complacida de poder tenerlo en su nueva oficina.

¿Por qué Nicolás Arrieta llamó la atención en redes sociales?

Sin duda, lo que terminando causando sorpresa en el mismo Nicolás, es que una vez se terminó el evento, la mismísima Lina iba manejando su lujoso auto mientras él era uno de sus pasajeros e iba cómodamente ubicado en la parte trasera del carro.

Nicolás Arrieta presumió gesto de Lina Tejeiro. Foto | Canal RCN.

"Esta es la más play del mundo, o sea, Lina Tejeiro llevándote a algún lado, nunca me lo imaginé en la vida", dijo el influenciador con evidente asombro por medio de sus historias. En la grabación, mostró con lujo detalles cómo es el interior del vehículo.

Mientras registra a la intérprete y presentadora, el ahora participante asegura, fiel a su humor, que se trata de un servicio de carro "mega vip", además de señalar que por dentro parece un helicóptero, "no no no, muy play, play", agregó.

Cabe señalar que durante su llegada al evento, Arrieta protagonizó un tierno momento al reencontrarse con 'Neruda' una de las mascotas de Lina, a quien saludó inclinándose hasta el suelo para poder consentir y saludarla.

Lina Tejeiro y su gesto con Nicolás Arrieta. Foto | Canal RCN.

Por ahora, el habitante de la tercera edición del reality de convivencia del Canal RCN, se ha mostrado expectante por lo que se viene el próximo año, y no solo él, también millones de fanáticos del formato que esperan poder conocerlo aún más en el 24/7 que, muy seguramente dará mucho contenido.