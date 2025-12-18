Noticias de interés, tendencias y entretenimiento

Más de Famosos y celebridades

Daniela Ospina salió en defensa de David Ospina Daniela Ospina

Daniela Ospina estalló y defendió a David Ospina de críticas tras final de Nacional vs. Medellín

Daniela Ospina reaccionó a críticas y malos comentarios en contra de David Ospina tras final de Nacional vs. Medellín: "Te retiran".

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi recibió inquietante mensaje en redes y preocupó a sus seguidores

La presentadora Violeta Bergonzi compartió detalles de la advertencia que recibió por parte de un internauta y reveló su rostro.

Las fotos del hijo de Carolina Gaitán que enamoraron a las redes Carolina Gaitán

Carolina Gaitán sorprende al mostrar a su hijo y un detalle que enamoró a sus fans: “Esos rulitos”

Carolina Gaitán enternece las redes al mostrar cuánto ha crecido su hijo y revelar un detalle que cautivó de su bebé.

Lo más superlike

Eidevin López, actor de la casa de los famosos La casa de los famosos

Eidevin López, el actor que entra a La casa de los famosos Colombia: producciones y vida personal

Eidevin López llega a La casa de los famosos Colombia y tiene una trayectoria actoral en Canal RCN

Karol G reapareció en sus redes sociales con nuevo look Karol G

Karol G reaparece en redes con su nuevo look y le llueven elogios: "Quedó de 20"

Murió la actriz Neveen Mandour a causa de un incendio que se generó en su casa Talento internacional

Muere famosa actriz en medio de un incendio que se generó en su casa: "ten misericordia de ella"

Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca Vicente Fernández

Alejandro Fernández confesó que busca crear un museo dedicado a la memoria de Vicente Fernández

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?