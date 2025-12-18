Aida Victoria Merlano recuerda a Diomedes Díaz con homenaje que llamó la atención en redes

Aida Victoria Merlano generó múltiples reacciones en redes sociales luego de compartir el emotivo homenaje que rindió a Diomedes Díaz. Este episodio no solo llamó la atención de los fans, sino que también, les permitió recordar un episodio en el que la influencer hizo una curiosa comparación con el cantante vallenato.

¿Cómo homenajeo Aida Victoria Merlano a Diomedes Díaz?

En una historia publicada en Instagram, Aida Victoria Merlano apareció cantando 'La ventana marroncita', canción interpretada por Diomedes Díaz, mientras participaba en una parranda vallenata.

El video estuvo acompañado del texto “Homenaje a Diome”, una frase breve que bastó para que el contenido se difundiera rápidamente entre sus seguidores

El video no solo permitió que los usuarios notaran que la influenciadora compartió el momento sin añadir explicaciones adicionales, sino que también llevó a que recordaran una ocasión en la que Aida se comparó con Diomedes por un aspecto relacionado con su forma de vivir las relaciones.

¿Por qué Aida Victoria Merlano dijo que era como Diomedes Díaz?

Tras la difusión del video, varios internautas recordaron una dinámica realizada por Aida Victoria Merlano en 2022, cuando habilitó la opción de preguntas en Instagram. En ese espacio, uno de sus seguidores le preguntó por qué se enamoraba con tanta facilidad.

Aida Victoria Merlano se comparó con Diomedes Díaz / (Fotos del Canal RCN)

Ante esto, la influenciadora respondió que se consideraba similar a Diomedes Díaz y explicó que ella también se identificaba como una persona “contenta y enamorada”. Esa respuesta fue ampliamente comentada en su momento y volvió a circular luego del homenaje realizado.

¿Cómo se defendió Aida Victoria Merlano tras compararse con Diomedes Díaz?

Luego de recibir diversos comentarios, Aida Victoria Merlano publicó un video en el que respondió a las críticas de algunos internautas. En ese contenido, explicó aspectos de su manera de asumir relaciones y decisiones personales, y se refirió a un comentario que señalaba que carecía de amor propio.

La influenciadora manifestó que prioriza la felicidad y la lealtad, y que una de sus prioridades estaba en ser genuina y aceptar todas consecuencias que eso podría implicar:

“Ser genuino te va a alejar mucha gente y eso es una gran bendición porque, al final del ejercicio, quien se queda es porque te ama tal cual eres”, afirmó.

Aida Victoria Merlano se defendió tras compararse con Diomedes Díaz / (Foto del Canal RCN)

Según expresó en ese entonces, ser auténtica puede alejar a algunas personas, pero también permite que quienes permanezcan lo hagan con pleno conocimiento de su forma de ser. Tres años después, los fans retomaron sus declaraciones y recordaron el momento que fue viral en redes.