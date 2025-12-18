Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
EN VIDEO: Violeta Bergonzi conquistó corazones en redes con su inesperado baile decembrino

Violeta Bergonzi brilló con un vestuario plateado y una coreografía navideña que se volvió viral en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Violeta Bergonzi causa furor.
Violeta Bergonzi causa furor por su baile decembrino. (Foto Canal RCN)

La presentadora y ganadora de MasterChef Celebrity 10 años, Violeta Bergonzi, derritió las redes con un inesperado baile decembrino.

Violeta Bergonzi se vuelve viral.
Violeta Bergonzi se vuelve viral tras hacer coreografía decembrina. (Foto Canal RCN)

¿Cómo fue el baile decembrino de Violeta Bergonzi?

Con un vestuario plateado lleno de brillo y energía, Violeta mostró una coreografía acorde a la letra de uno de los temas más populares de la temporada, conquistando a miles de seguidores que compartieron el clip en distintas plataformas digitales.

Su espontaneidad y carisma, que ya habían sido claves para ganar la competencia culinaria, se trasladaron ahora al terreno del entretenimiento digital, donde cada aparición genera simpatía.

La trayectoria de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity fue intensa y memorable.

En la gran final se enfrentó a Valentina Taguado, Carolina Sabino y Alejandra Ávila, en una competencia que mantuvo a los televidentes al borde de la emoción.

Su disciplina y creatividad la llevaron a convencer al jurado y quedarse con el título en una gala que marcó los 10 años del programa.

Ese triunfo no solo consolidó su talento en la cocina, sino que también la proyectó como una figura versátil capaz de brillar en distintos escenarios.

Tras su paso por el reality, Violeta ha sabido capitalizar su popularidad.

¿Qué está haciendo Violeta Bergonzi después de ganar MasterChef Celebrity?

Actualmente conduce un espacio digital en el que combina entrevistas con invitados y momentos de cocina, un formato que le permite conectar su profesión con su habilidad culinaria.

Además, se la ha visto muy cercana a su excompañera Alejandra Ávila, con quien ha compartido espacios familiares.

El inesperado baile decembrino es solo una muestra de cómo Violeta Bergonzi sigue reinventándose y manteniéndose vigente en el mundo del entretenimiento, demostrando que su carisma va mucho más allá de los fogones.

Por otra parte, Violeta utilizó sus redes sociales para expresar su molestia frente a una situación que afectó su espacio de entrevistas.

Según explicó, algunos usuarios comenzaron a denunciar su contenido, lo que derivó en la eliminación del audio de uno de sus clips.

Aunque reconoció que esto dañó su trabajo, también aseguró que lo importante ya había sido escuchado por su audiencia y que continuará creando contenido con la misma pasión, incluso si hay personas a las que no les guste.

Violeta Bergonzi ganó MasterChef.
Violeta Bergonzi fue la ganadora de MasterChef Celebrity 10 años. (Foto Canal RCN)
