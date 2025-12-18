Carolina Gaitán sorprende al mostrar a su hijo y un detalle que enamoró a sus fans: “Esos rulitos”

La reconocida actriz Carolina Gaitán sorprendió a sus seguidores al mostrar lo grande que está su pequeño hijo con una emotivas fotografías en su lugar de residencia: Miami.

¿Qué mostró Carolina Gaitán que enterneció a sus seguidores?

La actriz, a través de su cuenta personal de Instagram, compartió un carrusel con varias fotografías emotivas en las que dejó ver a su bebé, quien ya tiene poco más de un año de edad.

En una de las imágenes se ve a Carolina Gaitán mirando con amor al pequeño en la playa, mientras el bebé, con su pequeña mano, señala el mar.

En otra fotografía se le ve al niño caminando por la sala de la casa con su tetero en la mano. En otra imagen, la actriz aparece sentada en el suelo junto a él, mientras el bebé sostiene un celular.

También compartió una foto en la que ella lo carga en brazos en una calle, donde se observan árboles y una casa a lo lejos.

Carolina Gaitán derrite corazones al mostrar a su hijo. (Foto: Canal RCN)

Además, incluyó imágenes del bebé caminando de la mano con un señor mayor, así como otras capturas del lugar, donde se aprecian personas y el atardecer.

¿Qué detalle del hijo de Carolina Gaitán se llevó todas las miradas en redes sociales?

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un video del momento en la playa, en el que ambos aparecen muy emotivos y sonrientes, retomando la escena de la imagen inicial en donde están juntos en la playa.

“¡¡¡Mini persona ultra favorita!!! ¡¡¡Besos, vuelan!!!” fue el mensaje con el que Carolina Gaitán acompañó la publicación.

Por supuesto, la publicación rápidamente se llenó de corazones y mensajes de cariño en redes sociales.

Muchos internautas no tardaron en elogiar las imágenes con comentarios como “divino” y “qué ternura”.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención entre los seguidores fue el cabello rizado del bebé, que se llevó todas las miradas de los internautas.

Frases como “esos rulitos me derriten” y otros mensajes llenos de amor se repitieron en la sección de comentarios, dejando claro que el pequeño conquistó el corazón de más de uno con su belleza.