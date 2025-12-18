Daniela Ospina celebra el triunfo de Nacional con Salomé y desata comentarios inesperados sobre su hija

Daniela Ospina volvió a llamar la atención en redes sociales al compartir cómo celebró, junto a su hija Salomé, el reciente triunfo de Atlético Nacional.

¿Cómo celebró Daniela Ospina el triunfo de Nacional?

La empresaria y creadora de contenido mostró un momento lleno de emoción y alegría, en el que la pasión por el fútbol se convirtió en protagonista dentro de su hogar.

A través de un video compartido en su cuenta de TikTok, Daniela Ospina dejó ver cómo fue su celebración luego de que el equipo verde se quedara con la Copa Colombia tras vencer al Deportivo Medellín por 1-0.

Este triunfo representó el octavo título del club en este torneo, lo que generó celebraciones entre varios famosos que son hinchas de Atlético Nacional.

En este caso, Daniela Ospina se mostró muy contenta, luciendo la camiseta del equipo y bailando junto a su hija Salomé, fruto de su relación con el futbolista James Rodríguez, al ritmo de la canción Deseándote, de Frankie Ruiz.

El festejo de Daniela Ospina con Salomé por el título de Nacional. (Foto: AFP)

Cabe destacar que la celebración también tuvo un significado especial, ya que su hermano, David Ospina, es el arquero oficial del equipo verde, por lo que no solo se trató de un título más para el club, sino de un motivo familiar.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Daniela Ospina a su celebración?

El corto video de Daniela Ospina rápidamente se llenó de ‘me gustas’ y como era de esperarse, muchos internautas celebraron junto a ellas el nuevo título de Atlético Nacional.

Además, varios comentarios se enfocaron en Salomé, como: “Salo, además de hermosa, tiene el mejor de los gustos… hincha del más grande”.

Otros mensajes elogiaron lo mucho que ha crecido la menor, con frases como: “Salomé me hace sentir que ya estoy viejita”.

Y por supuesto que Daniela Ospina recibió elogios por parte de sus seguidores y comentarios: “Para los que dicen que Dani no sabe bailar”.

Mientras los hinchas celebran un título más, como Daniela Ospina, últimamente la modelo y empresaria se ha mostrado más cercana y activa en redes sociales, compartiendo con sus seguidores varios momentos junto a sus hijos que enternecen a muchos.