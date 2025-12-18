Eidevin López, el actor que entra a La casa de los famosos Colombia: producciones y vida personal

E

idevin se convirtió en el quinto participante elegido por votación del público para integrar La casa de los famosos Colombia, conformando así los primeros cinco participantes elegidos del reality.

Su elección representa el respaldo de una audiencia que ha seguido de cerca su trabajo actoral y su presencia en redes sociales, donde ha logrado construir una comunidad interesada en su contenido y en su forma auténtica de mostrarse.

El actor llega a la competencia como una figura joven, con experiencia en la televisión nacional y con una personalidad que combina carisma, frescura y cercanía. Estas características lo posicionan como un participante con potencial para conectar con sus compañeros y con el público que sigue el programa día a día.

¿Quién es Eidevin López, quinto integrante de La casa de los famosos Colombia 2026?

Eidevin López, de 26 años y oriundo de Valledupar, es un joven actor que ha logrado abrirse paso en la televisión colombiana gracias a su talento y a una presencia natural frente a las cámaras. Desde sus primeras apariciones, ha llamado la atención por su carisma.

Además de su trabajo en la actuación, Eidevin ha sabido aprovechar las redes sociales como un espacio para mostrarse de manera más cercana. En plataformas digitales cuenta con más de 543 mil seguidores, con quienes comparte contenido variado que incluye humor y contenido actoral . Este tipo de publicaciones le ha permitido conectar con una audiencia que valora su autenticidad.

Su contenido es muy coqueto y va de la mano con su personalidad, graba videos enamorando a mujeres, en su mayoría, en la calle, tiendas o incluso en el gimnasio.

¿De cuánto fue el puntaje de votaciones de Eidevin López?

Eidevin López logró asegurar su ingreso al reality tras obtener el 51,7% de los votos del público, un resultado que evidenció el apoyo de sus seguidores durante el proceso de selección. Con este porcentaje, superó a otros aspirantes reconocidos dentro de su grupo.

En la contienda, Eidevin se enfrentó a Javier Peraza, Luchito Humor, Julián Beltrán, Jorge Sánchez, conocido como “Salsa”, y Raúl Ponce, apodado “Bruno”. A pesar del nivel de competencia, el actor logró imponerse y quedarse con el cupo, consolidándose como el ganador de su sección.

¿En qué producciones ha participado Eidevin López?

En el ámbito actoral, Eidevin López ha participado en varias producciones de la televisión colombiana. Su papel más reconocido fue en la serie Leandro Díaz, donde interpretó a Urbano, el hermano ciego de Leandro. Con este rol logró destacarse y le permitió darse a conocer ante el público y ganar mayor visibilidad dentro de la industria.

Eidevin López interpretó a Urbano, el hermano ciego de Leandro. (Foto Canal RCN)

Anteriormente, apareció en Diomedes Díaz: el cacique de La Junta en un papel secundario. Luego de su participación en Leandro, tuvo un rol en Enfermeras, proyecto que le permitió seguir fortaleciendo su experiencia frente a las cámaras y consolidarse como actor.

Con este recorrido en la actuación y una presencia digital en crecimiento, Eidevin López llega a La casa de los famosos Colombia como un participante que combina experiencia artística, cercanía con la audiencia y una imagen fresca. Su paso por el reality será una oportunidad para que el público conozca más allá del actor y descubra cómo se desenvuelve en un entorno de convivencia permanente.

¿Tiene pareja Eidevin López?

Actualmente, Eidevin López se encuentra soltero. El actor ha hablado abiertamente sobre el fin de su relación sentimental, la cual terminó luego de que su pareja le fuera infiel con un amigo cercano, una experiencia que marcó un antes y un después en su vida personal.

En entrevistas recientes, el actor ha confirmado que está abierto a que puedan surgir “cositas” dentro de La casa de los famosos Colombia, sin cerrarse a conocer a alguna mujer u hombre durante la convivencia. Esta postura ha generado expectativa entre los seguidores del reality, quienes están atentos a las posibles dinámicas sentimentales que puedan darse dentro de la casa.