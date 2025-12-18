Fecha de estreno de La casa de los famosos Colombia 2026: participantes confirmados reaccionaron

Empieza la cuenta regresiva para el gran estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, en la jornada del 18 de diciembre se reveló su fecha de estreno.

¿Cuándo se estrena La casa de los famosos Colombia 2026?

La casa de los famosos Colombia ya tiene fecha oficial de estreno y esta será el próximo 12 de enero a las 8:00 p.m. por la señal y app del Canal RCN.

El 2026 empezará con toda en la pantalla del Canal RCN con de la verdadera novela de la vida real en el que estarán Carla Giraldo y Marcelo Cezán en la conducción y las carismáticas Karen Sevillano y Vicky Berrío en aftershow.

Esta tercera temporada promete traer emoción, diversión, emotividad, sorpresas y mucho contenido por parte de los participantes, quienes se mostrarán sin filtro y al natural ante las cámaras que los grabarán las 24 horas del día los siete días de la semana.

La casa de los famosos Colombia 2026 ya tiene fecha de estreno. (Foto del Canal RCN)

¿Qué participantes hay confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026?

El Jefe y dueño de La casa de los famosos Colombia les dio la oportunidad de elegir a los televidentes a los primeros ocho participantes del reality.

Los elegidos a través de las votaciones fueron: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith y Yuli Ruiz, quienes entran al reality más exitoso de la televisión colombiana con la confianza de sus públicos.

Adicional a estos participantes que entraron por votación se han revelado los nombres de cinco participantes elegidos por el Jefe de La casa de los famosos Colombia.

Los participantes que entran directo a La casa de los famosos Colombia por decisión del Jefe son: Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño y Juanse Laverde.

Como era de esperarse el anuncio de la fecha de estreno del reality del Canal RCN no pasó por desapercibido entre estos participantes confirmados y varios reaccionaron en los comentarios.

¿Cómo reaccionaron los participantes confirmados a la fecha de estreno de La casa de los famosos Colombia?

Los participantes confirmados hasta el momento para La casa de los famosos Colombia no se quedaron callados y reaccionaron a esta noticia.

Por un lado, Lorena Altamirano expresó: "Lista para lo que se venga", Nicolás Arrieta fiel a su personalidad comentó que quería al cantante Feid en el reality.

El influenciador Tebi Bernal se mostró confiado expresando: "Ábranla, que yo la cierro y apago las luces" y Alexa Torres no ocultó su felicidad: "Que emoción".

Luisa Cortina por su parte expresó: "Ay Dios, ya se me aceleró el corazón" y otros que hacen parte de la producción como Carla Giraldo y Marcelo Cezán se mostraron encantados con la noticia.

Participantes de La casa de los famosos 3. (Foto del Canal RCN)

