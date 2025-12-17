Feid hace llorar a sus seguidores tras dar inesperada noticia sobre su vida ¡Ciclo cerrado!

Salomón Villada Hoyos, mejor conocido como Feid en el mundo artístico dejó en shock a sus seguidores al dar inesperada noticia en la mañana del 17 de diciembre.

¿Cuál fue la drástica decisión que Feid tomó y entristece a sus fans?

El cantante paisa ha sido tendencia en el último tiempo tras todos los rumores que señalan que su relación con la también cantante Karol G llegó a su final.

En medio de esta incertidumbre que viven sus fanáticos ante la aparente ruptura de los dos artistas antioqueños, Feid decidió romper su silencio y dar una noticia bastante inesperada para sus fanáticos.

Feid decidió hacer este anuncio luego de lanzar su documental "XTHE ENDX", en el que al parecer se despidió y cerró el ciclo de su personaje del 'Ferxxo', este sobrenombre o nombre artístico que catapultó a la fama al reguetonero llegó a su final.

¡XTHE ENDX EL PRINCIPIO DEL FIN! GRACIAS a los que fueron a ver el docu a los cines. Les abrimos las puertas de la casa, del corazón y les queríamos mostrar de qué estamos hechos.

Feid se despidió de su personaje del Ferxxo. (Foto AFP)

¿Cómo se despidió Feid de su icónico personaje Ferxxo?

El cantante antioqueño dejó fríos e hizo llorar a varios de sus seguidores al revelar en medio de una emotiva publicación que le decía adiós oficialmente al 'Ferxxo'.

Adiós Ferxxo.

Feid aseguró que solo tenía palabras de agradecimientos para todas las personas que conectaron con este personaje y con su esencia, asegurando que era algo que le llenaba su corazón.

Asimismo, aprovechó para rendir un homenaje a sus seres queridos que ya no están en este plano terrenal y que algunas vez escucharon sus sueños, que se volvieron una realidad.

En memoria a nuestros seres queridos a quienes soñaron con nosotros el vernos aquí desde hace tantos años, con mucho cariño.

¿Feid se despidió de su personaje de Ferxxo tras terminar con Karol G?

Esta noticia de Feid ha conmocionado a varios de sus fanáticos, quienes a través de los comentarios le han estado expresando mensajes de cariño asegurándole que viene lo mejor para su carrera.

No obstante, varios han expresado su tristeza y hasta lágrimas por esta inesperada noticia, recordando varios de los álbumes y canciones que les dio el artista bajo este aparente personaje.

Muchos también han asociado este renacer musical del artista como un ciclo cerrado a lo que parece ser su ruptura con Karol G, quien también ha estado revelando nuevos cambios en su vida y carrera.