Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Feid hace llorar a sus seguidores tras dar inesperada noticia sobre su vida ¡Ciclo cerrado!

Feid rompe el silencio tras su aparente ruptura con Karol G y toma una decisión que marca un antes y un después en su vida: "Adiós Ferxxo".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Feid anunció radical decisión
Feid reveló la decisión que tomó. (AFP: Amy Sussman)

Salomón Villada Hoyos, mejor conocido como Feid en el mundo artístico dejó en shock a sus seguidores al dar inesperada noticia en la mañana del 17 de diciembre.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la drástica decisión que Feid tomó y entristece a sus fans?

El cantante paisa ha sido tendencia en el último tiempo tras todos los rumores que señalan que su relación con la también cantante Karol G llegó a su final.

En medio de esta incertidumbre que viven sus fanáticos ante la aparente ruptura de los dos artistas antioqueños, Feid decidió romper su silencio y dar una noticia bastante inesperada para sus fanáticos.

Feid decidió hacer este anuncio luego de lanzar su documental "XTHE ENDX", en el que al parecer se despidió y cerró el ciclo de su personaje del 'Ferxxo', este sobrenombre o nombre artístico que catapultó a la fama al reguetonero llegó a su final.

¡XTHE ENDX EL PRINCIPIO DEL FIN! GRACIAS a los que fueron a ver el docu a los cines. Les abrimos las puertas de la casa, del corazón y les queríamos mostrar de qué estamos hechos.

Feid lanza documental
Feid se despidió de su personaje del Ferxxo. (Foto AFP)

Artículos relacionados

¿Cómo se despidió Feid de su icónico personaje Ferxxo?

El cantante antioqueño dejó fríos e hizo llorar a varios de sus seguidores al revelar en medio de una emotiva publicación que le decía adiós oficialmente al 'Ferxxo'.

Adiós Ferxxo.

Feid aseguró que solo tenía palabras de agradecimientos para todas las personas que conectaron con este personaje y con su esencia, asegurando que era algo que le llenaba su corazón.

Asimismo, aprovechó para rendir un homenaje a sus seres queridos que ya no están en este plano terrenal y que algunas vez escucharon sus sueños, que se volvieron una realidad.

En memoria a nuestros seres queridos a quienes soñaron con nosotros el vernos aquí desde hace tantos años, con mucho cariño.

Artículos relacionados

¿Feid se despidió de su personaje de Ferxxo tras terminar con Karol G?

Esta noticia de Feid ha conmocionado a varios de sus fanáticos, quienes a través de los comentarios le han estado expresando mensajes de cariño asegurándole que viene lo mejor para su carrera.

No obstante, varios han expresado su tristeza y hasta lágrimas por esta inesperada noticia, recordando varios de los álbumes y canciones que les dio el artista bajo este aparente personaje.

Muchos también han asociado este renacer musical del artista como un ciclo cerrado a lo que parece ser su ruptura con Karol G, quien también ha estado revelando nuevos cambios en su vida y carrera.

El corte de cabello de Karol G que generó comparaciones con Dora la exploradora
Feid se despidió de su personaje de Ferxxo tras su aparente ruptura con Karol G. (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Shakira emociona al celebrar el título del Junior. Shakira

Así celebró Shakira el campeonato obtenido por su equipo favorito, el Junior de Barranquilla

Shakira celebró con emoción y orgullo el título número 11 del Junior de Barranquilla, compartiendo la alegría junto a su familia.

Ryan Castro está en la gira de su segundo álbum. Ryan Castro

Así fue el encuentro entre Ibai y Ryan Castro en casa de J Balvin

Ibai Llanos visitó la casa de J Balvin para una entrevista, pero el recorrido terminó en un reto deportivo inesperado con la aparición sorpresa de Ryan Castro.

Cantante de reguetón que inició con J Balvin trabaja ahora como domiciliario Talento nacional

Famoso cantante de reguetón que inició con J Balvin, trabaja ahora como domiciliario: "no ha sido fácil"

El reguetonero que inició su carrera junto a J Balvin hoy trabaja como domiciliario tras enfrentar una difícil situación económica.

Lo más superlike

Yeferson Cossio y Cintia Cossio molestos Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reveló la decisión que tomó su mamá tras accidente de tránsito: "Irresponsable"

Yeferson Cossio mostró su indignación tras acto que hizo su mamá luego de haber sufrido un accidente a menos de una semana.

Situaciones que dan asco, según Valentina Taguado y Johana Velandia Valentina Taguado

Valentina Taguado se sincera sobre lo que le provoca asco y genera reacciones: “cremoso”

Murió Gil Gerard Viral

Murió el actor Gil Gerard a sus 82 años tras extraño cáncer

Martha Higareda cuenta lo que le pasó tras parto Talento internacional

Martha Higareda revela el momento crítico que vivió tras dar a luz: “Estuve entre la vida y la muerte”

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos