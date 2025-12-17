Captaron a Asaf Torres, supuesto novio de Yina Calderón, bailando con otra mujer

El nombre de la influenciadora Yina Calderón se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego que se viralizara un video su supuesta pareja junto a otra mujer.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe reveló con quién pasará la navidad tras repentina separación con Paola Jara

¿Cuál fue el video que salió a la luz del supuesto novio de Yina Calderón bailando con otra mujer?

En redes sociales empezó a viralizarse un video del cantante y creador de contenido puertorriqueño Asaf Torres en el que se dejó ver junto a otra mujer.

El influenciador boricua ha sido relacionado sentimentalmente con Yina Calderón en el último mes tras captados juntos y dejar muestras de cariño en República Dominicana.

Sin embargo, un video de él ha puesto el nombre de la influenciadora en boca de todos porque se dejó ver bailando junto a una atractiva mujer.

Novio de Yina Calderón fue captado con mujer. (Foto del Canal RCN)

¿Qué reacciones ha dejado el video del supuesto novio de Yina Calderón con otra mujer?

En el audiovisual se observa al puertorriqueño bailando bachata con una atractiva mujer con la que las miradas y los gestos de cariño son protagonistas.

Este video ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento en donde muchos han empezado a mencionar a Yina Calderón.

Por un lado algunos se han mostrado del lado de la colombiana asegurando que esto podría confirmar que no tienen ninguna relación con ella y que solo fue algo esporádico.

No obstante, algunos se lo han tomado con humor y han empezado a dejar divertidos comentarios sobre el video y la posible reacción de Yina.

"Pobre Yina", "Justo cuando Yian volvió a creer en el amor" o "Yina solo fue un momento de copas"

Artículos relacionados Viral Memes y reacciones al triunfo del Junior en la liga colombiana ¡Se adelantó el Carnaval!

¿Quién es Asaf Torres, el supuesto novio de Yina Calderón?

Asaf Torres es un influenciador nacido en Vega Baja, Puerto Rico, quien saltó a la fama tras participar en diferentes realities internacionales.

El puertorriqueño también se destaca en redes sociales por su pasión por la música en donde ha ido abriéndose espacio a nivel internacional.

Yina días atrás en medio de una transmisión en vivo al ser indagada sobre Asaf, aseguró que tenía una buena relación y recuerdo de él, pero que todo había quedado en aquel viaje. No obstante, expresó su ilusión por poder pasar con ella una nueva fecha.

“Con Asaf toca cerrar ese tema, es un buen tipo, es un bacán, fue poderoso. Es una buena persona, siempre se portó conmigo muy gentil, vamos a ver si pasamos en 31 de diciembre y vamos a ver qué pasa…"