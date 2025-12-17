El Junior de Barranquilla es el nuevo campeón del fútbol colombiano tras consagrarse en la noche del 16 de diciembre en la Liga BetPlay II.

Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga BetPlay II

Junior de Barranquilla logró su estrella 11 ante el Deportes Tolima en Ibagué en una serie de dos encuentros en el que fue bastante superior.

La victoria del Junior empezó de local en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez donde se impuso por tres goles a cero, una ventaja que lo hizo llegar tranquilo al Manuel Murillo Toro para el partido de vuelta.

'Los tiburones' lograron ganarle por un gol por cero a Tolima en su casa, lo que en el global fue un 4-0 que los hizo salir campeones del torneo de fútbol más importante en el país y sumar así una nueva estrella a su escudo.

Como era de esperarse la algarabía se apoderó de la costa y diferentes ciudades de Colombia en donde siguen al Junior, además, las redes sociales no se quedaron atrás con reacciones y divertidos memes.

Junior se consagró campeón del fútbol colombiano y dejó memes. (AFP: JOAQUIN SARMIENTO y )

¿Qué memes y reacciones dejó la victoria del Junior en la Liga BetPlay II?

La victoria del Junior de Barranquilla ha sido desde la noche del 17 de diciembre tendencia en redes sociales como X en donde los internautas dejaron volar su creatividad.

Muchos aplaudieron al equipo barranquillero por su gran final y por terminar el torneo campeón pese a todo pronóstico, asimismo, algunos se alegraron por leyendas del equipo como Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez. Otros también destacaron el nivel de José Enamorado, el 10 del equipo.

Sin embargo, muchos recordaron la estrella falsa que celebraron en mayo de 2014 cuando se generó un rumor que Atlético Nacional, equipo con el que habían caído en la final había sido sancionado y la estrella pasaba a ser de ellos, algo que hizo que miles de personas salieran a las calles a celebrar.

¿Cuánto dinero ganó el Junior tras quedarse con la Liga BetPlay II?

El Junior aparte de darle esta felicidad a su hinchada, también se embolsilló una gran suma de dinero en donde recibirá $500.000 dólares ($1.908.143.500 de pesos colombianos aproximadamente) por quedar campeón de la Liga BetPlay II.

Asimismo, su entrada a la Copa Conmebol Libertadores 2026 le garantiza a Junior 3 millones de dólares adicionales ((11.448.861.000 de pesos colombianos aproximadamente).

https://x.com/JuniorClubSA/status/2001130448051671290/photo/1