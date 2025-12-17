Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡El Jefe lo confirmó! Juanse Laverde es el nuevo participante de La casa de los famosos 2026

Juanse Laverde fue confirmado por El Jefe como nuevo habitante de La casa de los famosos 2026 y su ingreso ya genera expectativa.

Juanse Laverde, nuevo participante de La casa de los famosos 2026
El Jefe eligió a Juanse Laverde como participante de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

La lista de participantes de La casa de los famosos 3 sigue creciendo. Esta vez, el nombre que se suma es el de Juanse Laverde, artista colombiano que estará en la nueva temporada del reality. Este anuncio ha despertado interés entre los internautas, quienes buscan conocer más sobre su trayectoria y su presente profesional.

¿Quién es Juanse Laverde, nuevo participante de La casa de los famosos 3?

Juanse Laverde, quinto participante confirmado por El Jefe del reality, es un cantautor colombiano de música pop. Su nombre completo es Juan Sebastián Laverde Vargas, nació en Bogotá el 16 de junio de 2006 y actualmente tiene 19 años.

¿Quién es Juanse Laverde?
Juanse Laverde, nuevo participante de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

A lo largo de su carrera, Juanse ha desarrollado un proyecto musical enfocado en el pop, con lanzamientos de canciones y álbumes que lo han consolidado como compositor e intérprete. Además de la música, es autor de un libro en el que aborda su proceso artístico y experiencias relacionadas con su crecimiento profesional.

¿A qué se dedica Juanse Laverde, participante de La casa de los famosos 2026?

Actualmente, Juanse Laverde se dedica a su carrera musical como cantautor y creador de proyectos artísticos. En diferentes entrevistas, el artista ha hablado de su paso por un reality musical que marcó el inicio de su reconocimiento público y le permitió impulsar sus sueños.

¿A qué se dedica Juanse Laverde, participante de La casa de los famosos 2026?
Juanse Laverde, participante de La casa de los famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, también ha señalado que este tipo de formatos implican presiones importantes y que detrás de cámaras existen dinámicas exigentes que no siempre son visibles para el público, lo que hace que su participación en el reality llame la atención.

Desde esa experiencia, el artista ha compartido mensajes dirigidos a nuevos talentos, invitándolos a mantenerse fieles a quienes son, a disfrutar su proceso y a soñar en grande, sin perder de vista su bienestar.

¿Quiénes estarán en La casa de los famosos 3 junto a Juanse Laverde?

Con la confirmación de Juanse Laverde, el equipo de La casa de los famosos 3 continúa definiendo su grupo de participantes. Hasta el momento, los famosos confirmados por elección del público son:

  • Nicolás Arrieta
  • Yuli Ruiz
  • Alexa Torrex
  • Esteban (Tebi) Bernal
  • Luisa Cortina
  • Eidevin López
  • Lorena Altamirano
  • Maiker Smith
¿Quiénes estarán en La casa de los famosos 3?
Participantes confirmados de La casa de los famosos 3 / (Fotos del Canal RCN)

Por ingreso directo, el Jefe del reality también realizó algunas elecciones estratégicas, confirmando a varios participantes que harán parte de esta nueva temporada. Esta lista se conforma por:

  • Manuela Gómez
  • Franck Luna
  • Johanna Fadul, conocido como Campanita.
  • Juanse Laverde
Participantes confirmados de La casa de los famosos 3
El Jefe de La casa de los famosos 3 eligió a algunos participantes / (Foto del Canal RCN)

El Canal RCN continúa revelando nombres y, con la confirmación de Juanse Laverde, crece la expectativa por la convivencia que se desarrollará en esta nueva temporada del reality.

