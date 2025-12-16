Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¿Qué quiso decir Luisa Cortina con una curiosa frase en Instagram? Esto fue lo que publicó

Luisa Cortina compartió una curiosa frase en Instagram que no pasó desapercibida por sus seguidores de redes sociales.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Esta fue la frase que Luisa Cortina compartió en Instagram
Luisa Cortina generó curiosidad en redes tras compartir frase en Instagram / (Foto del Canal RCN)

Luisa Cortina volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras publicar un mensaje que muchos usuarios interpretaron como una postura clara frente a las relaciones personales y la forma en que se comunica con su entorno.

Artículos relacionados

¿Qué frase subió Luisa Cortina a su cuenta de Instagram?

El mensaje, publicado en formato de historia, se dio en un momento en el que su nombre circula con frecuencia por su confirmación en la tercera temporada de La casa de los famosos. A partir de esa publicación, surgieron comentarios relacionados con su personalidad y con lo que podría mostrar dentro del programa.

La creadora de contenido expresó que las percepciones sobre ella pueden ser distintas según la experiencia de cada persona. Según señaló, mientras algunos pueden verla de manera positiva, otros pueden tener una opinión contraria, y ambas visiones responden a la forma en la que ella reacciona frente al trato que recibe.

“No todos reciben la misma versión mía. (…) Yo me comporto de acuerdo a lo que ellos son conmigo. ¡Así de simple!”

Tras la publicación, varios internautas afirmaron que el mensaje reflejaba una posición directa frente a las percepciones ajenas y la manera en que se construye las relaciones de su entorno.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Luisa Cortina sobre su participación en La casa de los famosos 3?

Luego de confirmarse su participación, Luisa también compartió un mensaje en el que se refirió al proceso de votación y a lo que significó para ella resultar elegida. En su publicación expresó que, tras el resultado, pudo reflexionar con mayor calma sobre lo ocurrido y destacó el trabajo realizado para alcanzar ese objetivo.

¿Qué ha dicho Luisa Cortina sobre su participación en La casa de los famosos 3?
Luisa Cortina habla de su participación en La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

También señaló que nunca subestimó a quienes compitieron con ella, pues, desde su perspectiva, fueron aspirantes con méritos propios. Más adelante, hizo referencia a situaciones del proceso, aclarando que algunos malentendidos quedaron en el pasado y no determinan lo que viene.

Finalmente, aseguró sentirse preparada para esta nueva etapa y manifestó que afrontará el reality con determinación. Sus palabras han sido interpretadas por seguidores como una señal de la actitud que mantendrá dentro de la casa, donde la convivencia y las decisiones colectivas marcan el desarrollo del programa.

Artículos relacionados

¿Quién es Luisa Cortina?

Luisa Cortina es una de las participantes confirmadas de la tercera temporada de La casa de los famosos 3, producción que algunas fuentes asocian con la edición de 2026. Nació en Sincelejo, tiene 31 años y es conocida por haber sido Miss Colombia Latina 2016-2017.

¿Quién es Luisa Cortina?
Luisa Cortina, habitante de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

En la actualidad se desempeña como modelo y creadora de contenido digital, actividad por la que ha consolidado una comunidad activa en redes sociales. Su ingreso al reality se dio tras una votación del público, en la que superó a otras aspirantes y aseguró su lugar en el programa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valentina Taguado le responde con contundencia a sus detractores. Valentina Taguado

Valentina Taguado no se quedó callada y le respondió a las personas que la tildan de "crecida"

Valentina Taguado respondió a las críticas en ¿Qué hay pa' dañar? y aseguró que pensar en su paz no es ser antipática ni creída.

¿Nicolás Arrieta usó IA para crear una foto junto a reconocido artista? La casa de los famosos

¿Nicolás Arrieta usó IA para crear una foto junto a reconocido artista?: esto dijo

Nicolás Arrieta quedó en el centro de la conversación digital tras publicar una foto con Ronnie Radke que generó dudas sobre IA.

Tebi Bernal reveló lo que piensa sobre sus compañeros confirmados para La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Tebi Bernal reveló lo que piensa sobre sus compañeros confirmados para La casa de los famosos 3

Tebi Bernal, participante de La casa de los famosos 3, explicó cómo percibe a los que serán sus compañeros del reality.

Lo más superlike

La inesperada maniobra de Aida Victoria para entrar a su casa sin llaves Aída Victoria Merlano

Así fue la insólita forma en que Aida Victoria logró entrar a su casa tras perder sus llaves

Aida Victoria protagonizó inesperada escena al quedarse por fuera de su hogar tras extraviar sus llaves.

Cantante Carlos Suárez se electrocuta en vivo. Viral

EN VIDEO: Reconocido cantante sufrió quemaduras de primer grado tras electrocutarse en VIVO

El mensaje de la violinista con la que relacionan a Nodal Christian Nodal

Esmeralda Camacho envía mensaje tras viralizarse rumores de romance con Christian Nodal

Maluma causa furor en su comunidad digital. Maluma

Maluma desempolvó un recuerdo de su juventud que enterneció las redes: "el hombre que yo más amo"

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos