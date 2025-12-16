¿Qué quiso decir Luisa Cortina con una curiosa frase en Instagram? Esto fue lo que publicó

Luisa Cortina volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras publicar un mensaje que muchos usuarios interpretaron como una postura clara frente a las relaciones personales y la forma en que se comunica con su entorno.

¿Qué frase subió Luisa Cortina a su cuenta de Instagram?

El mensaje, publicado en formato de historia, se dio en un momento en el que su nombre circula con frecuencia por su confirmación en la tercera temporada de La casa de los famosos. A partir de esa publicación, surgieron comentarios relacionados con su personalidad y con lo que podría mostrar dentro del programa.

La creadora de contenido expresó que las percepciones sobre ella pueden ser distintas según la experiencia de cada persona. Según señaló, mientras algunos pueden verla de manera positiva, otros pueden tener una opinión contraria, y ambas visiones responden a la forma en la que ella reacciona frente al trato que recibe.

“No todos reciben la misma versión mía. (…) Yo me comporto de acuerdo a lo que ellos son conmigo. ¡Así de simple!”

Tras la publicación, varios internautas afirmaron que el mensaje reflejaba una posición directa frente a las percepciones ajenas y la manera en que se construye las relaciones de su entorno.

¿Qué ha dicho Luisa Cortina sobre su participación en La casa de los famosos 3?

Luego de confirmarse su participación, Luisa también compartió un mensaje en el que se refirió al proceso de votación y a lo que significó para ella resultar elegida. En su publicación expresó que, tras el resultado, pudo reflexionar con mayor calma sobre lo ocurrido y destacó el trabajo realizado para alcanzar ese objetivo.

Luisa Cortina habla de su participación en La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

También señaló que nunca subestimó a quienes compitieron con ella, pues, desde su perspectiva, fueron aspirantes con méritos propios. Más adelante, hizo referencia a situaciones del proceso, aclarando que algunos malentendidos quedaron en el pasado y no determinan lo que viene.

Finalmente, aseguró sentirse preparada para esta nueva etapa y manifestó que afrontará el reality con determinación. Sus palabras han sido interpretadas por seguidores como una señal de la actitud que mantendrá dentro de la casa, donde la convivencia y las decisiones colectivas marcan el desarrollo del programa.

¿Quién es Luisa Cortina?

Luisa Cortina es una de las participantes confirmadas de la tercera temporada de La casa de los famosos 3, producción que algunas fuentes asocian con la edición de 2026. Nació en Sincelejo, tiene 31 años y es conocida por haber sido Miss Colombia Latina 2016-2017.

Luisa Cortina, habitante de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

En la actualidad se desempeña como modelo y creadora de contenido digital, actividad por la que ha consolidado una comunidad activa en redes sociales. Su ingreso al reality se dio tras una votación del público, en la que superó a otras aspirantes y aseguró su lugar en el programa.