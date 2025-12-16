Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García reveló el inesperado incidente que vivió en la playa: “casi se nos daña el paseíto”

Karina García reveló detalles de un incidente que ocurrió durante su paseo familiar y casi arruina sus vacaciones.

Karina García reveló detalles de un incidente que ocurrió durante su paseo
Karina García reveló el incidente que vivió en la playa / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Karina García ha llamado la atención de sus seguidores luego de revelar detalles de su paseo a Cartagena. La influencer, quien ha compartido varios momentos del viaje junto a sus dos hijos, reveló una inesperada situación que, por poco, les daña el viaje familiar.

¿Cuál fue la situación que casi daña el paseo de Karina y su familia?

En sus historias de Instagram, la influencer contó que un incidente con su hija estuvo a punto de afectar el paseo familiar. Mediante un video explicó que a Isabella se le entró agua en el oído, lo que generó preocupación durante la salida.

“Se le entró el agua al oído y casi se nos daña el paseíto”, escribió.


Mientras su hija inflaba sus cachetes y hacía fuerza para expulsar el agua, Karina le indicaba que respirara profundo e imitara a “Kiko”, el personaje del Chavo del 8, para ayudarla.

¿Cómo reaccionó Valentino, el hijo de Karina?

Pero el momento no quedó allí. En otra historia, se vio a Valentino, el hermano menor de Isabella, demostrando todo su cariño por su hermana. El pequeño decidió llamar a room service para pedir una salchipapa y consentirla, asegurándose de que Isabella estuviera feliz a pesar del incidente del agua.

¿Cómo reaccionó Valentino, el hijo de Karina?
Valentino, cuida de su hermana Isabella / (Foto del Canal RCN)

Este gesto, sencillo, pero lleno de ternura, llamó la atención de los seguidores de Karina, quienes no dudaron en comentar lo tierno que resultó ver a los hermanos compartiendo y cuidándose mutuamente durante la salida familiar.

¿Qué sucede cuando el agua queda atrapada en el oído?

Aunque en la mayoría de los casos el agua se drena por sí sola, expertos advierten que puede generar taponamiento, zumbidos o pérdida auditiva temporal. Si el líquido permanece retenido, aumenta el riesgo de desarrollar una infección del oído externo, conocida como otitis externa u “oído de nadador”.

¿Qué sucede cuando el agua queda atrapada en el oído?
Esto sucede cuando el agua queda atrapada en el oído / (Foto de Freepik)

Esta condición puede manifestarse con dolor, picazón, enrojecimiento, hinchazón e incluso secreción. De no tratarse a tiempo, podría afectar temporalmente la audición y causar malestar significativo. Por ello, es importante conocer métodos seguros para drenar el agua y estar atentos a señales que requieran atención médica profesional.

Entre los métodos sugeridos por expertos se encuentran: inclinar la cabeza hacia el oído afectado, sacudir suavemente la cabeza, masticar o bostezar, y crear un vacío con la palma de la mano. Se recomienda evitar introducir objetos en el oído, ya que esto puede causar lesiones o facilitar infecciones.

