Aida Victoria Merlano muestra cómo ha crecido su bebé y genera revuelo por su parecido con su ex

La influencer barranquillera Aida Victoria Merlano enterneció con un video junto a su pequeño hijo Emiliano, que causó revuelo por las comparaciones sobre a quién se parece el bebé.

¿Qué mostró Aida Victoria Merlano que causó ternura?

A través de un video que compartió en sus redes sociales, la barranquillera dejó ver un momento que emocionó a sus fanáticos y mostró cómo ha crecido su bebé.

Y es que la creadora de contenido, quien suele compartir varios momentos con sus seguidores desde hace un tiempo, había dejado de subir detalles sobre su pequeño.

En el video se le ve a ella junto con su bebé, a quien sostiene en brazos, mientras graba el video frente al espejo, en el que se ve al bebé riendo a carcajadas.

Aida Victoria Merlano revela nuevo momento con Emiliano y fans opinan sobre su parecido físico. (Foto: Canal RCN)

Y es que este momento tierno volvió a desatar comparaciones sobre su parecido con su expareja.

Cabe recordar que Emiliano, quien tiene casi 7 meses, es fruto de su relación con Juan David Tejada, con quien mantuvo una corta relación y se separó cuando el bebé apenas tenía días de nacido.

¿A quién se parece el bebé de Aida Victoria Merlano?

Luego de la separación, las cosas entre ellos no quedaron bien y han estado en medio de la polémica por intercambios de mensajes públicos.

Desde que Aida Victoria Merlano decidió mostrar públicamente el rostro del bebé, Emiliano ha estado sujeto a comparaciones con su padre, aunque recientemente muchos seguidores comentaron que ahora se parece más a ella.

En esta ocasión, el tema de conversación fue el mismo: los seguidores expresaron que Emiliano tiene rasgos de su padre, pero conserva los ojos de la influencer.

“Es igualito al papá, pero tiene los ojos de su madre se le ve la alergia qué vive es un niño lleno de amor” o “Dios mío uno veía Aida y veía un bebé lejos y ahora no hizo tías ya está creciendo la niña”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Mientras otros comentarios se enfocaron en el rol de Aida Victoria como madre, en el que se le ve muy contenta y así lo ha hecho saber en varias oportunidades.