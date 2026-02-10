Juan Carlos Arango llega a La casa de los famosos Colombia: así lo confirmó el Jefe

Este 10 de febrero, El Jefe hizo un anuncio que generó revuelo al confirmar que el reconocido actor Juan Carlos Arango entrará como habitante a La casa de los famosos Colombia 3.

¿Cuándo entrará Juan Carlos Arango a La casa de los famosos Colombia 3?

Tras un mes desde que comenzó la tercera temporada de La casa de los famosos, la convivencia ha hecho de las suyas y los conflictos entre participantes se han intensificado.

Para aumentar la emoción y dinamizar algunas situaciones y personalidades, se reveló que el reconocido actor Juan Carlos Arango entrará pronto a la casa más famosa.

Recientemente, Karola también hizo su ingreso, desatando un verdadero caos dentro de La casa. Además de ellos dos, la actriz Lady Noriega también hará pronto su entrada.

El Jefe revela a Juan Carlos Arango como nuevo habitante La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Por supuesto, estos ingresos están dando de qué hablar y generando expectativas entre los seguidores del programa, quienes no se pueden perder el 24/7 a través de la app del Canal RCN.

Tras el reciente anuncio que hizo el Canal RCN en sus redes sociales, los internautas y algunos famosos no han dejado de reaccionar al ingreso del actor.

¿Qué reacciones generó el ingreso de Juan Carlos Arango a La Casa de los Famosos Colombia?

Más allá de los cientos de corazones que ha recibido la noticia, las reacciones de los usuarios no paran. Muchos han expresado opiniones positivas como:

“El Jefe nos sigue sorprendiendo” o “Ya hacía falta actores de esta talla”.

Asimismo, algunos compararon al actor con Don Mauricio, asegurando que él podría ocupar un rol similar al del exparticipante de la segunda temporada, recordado por su singular personalidad.

Uno de los famosos en reaccionar fue Salomón Bustamante: “¡Este es mi gallo, NOJODA!”, generando nuevas reacciones.

Otra de las personas en reaccionar y comentar fue Yina Calderón, quien expresó que le encantaba la noticia.

Cabe recordar que el actor ha participado en múltiples producciones de televisión y cine, como En Enfermeras, Comando Élite y Garzón Vive del Canal RCN. Además, ya ha formado parte de realities como Survivor: La Isla de los Famosos en 2023.